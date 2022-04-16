В 12 свердловских колледжах проходит День открытых дверей

В Свердловской области в рамках проекта "Профессионалитет" проходит День открытых дверей в колледжах и техникумах. Родителей с детьми приглашают в 12 учебных заведений Среднего Урала, где пройдут родительские собрания и презентации образовательных программ.
Посетить можно:
- Екатеринбургский техникум "Автоматика";
- Уральский политехнический колледж — МЦК;
- Первоуральский металлургический колледж;
- Березовский техникум "Профи";
- Краснотурьинский политехникум;
- Краснотурьинский индустриальный колледж;
- Каменск-Уральский политехнический колледж;
- Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова;
- Североуральский политехникум;
- Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева;
- Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса;
- Ревдинский многопрофильный техникум.
По программе "Профессионалитет" на Среднем Урале было создано четыре кластера, которые готовят кадры для работы в таких промышленных компаниях, как "Трубная металлургическая компания", НЛМК, "Уральская фольга", ВСМПО-АВИСМА, РУСАЛ, "Киберсталь" и "Литмет".
В связи с высоким спросом на профессиональные кадры в колледжах и техникумах сильно меняется процесс обучения. В учебных заведениях, которые являются участниками кластеров, занимаются практической подготовкой студентов под нужды конкретного производства. Такие колледжи и техникумы получают поддержку государства, поэтому они оборудованы передовыми лабораториями, которые соответствуют требованиям реального производства, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
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