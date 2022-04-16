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Общество / Образование
16 апреля 2022, 12:05

В 12 свердловских колледжах проходит День открытых дверей

Производство

В учебных заведениях, которые являются участниками кластеров, занимаются практической подготовкой студентов под нужды конкретного производства. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области в рамках проекта "Профессионалитет" проходит День открытых дверей в колледжах и техникумах. Родителей с детьми приглашают в 12 учебных заведений Среднего Урала, где пройдут родительские собрания и презентации образовательных программ.

Посетить можно:

  • Екатеринбургский техникум "Автоматика";
  • Уральский политехнический колледж — МЦК;
  • Первоуральский металлургический колледж;
  • Березовский техникум "Профи";
  • Краснотурьинский политехникум;
  • Краснотурьинский индустриальный колледж;
  • Каменск-Уральский политехнический колледж;
  • Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова;
  • Североуральский политехникум;
  • Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева;
  • Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса;
  • Ревдинский многопрофильный техникум.

По программе "Профессионалитет" на Среднем Урале было создано четыре кластера, которые готовят кадры для работы в таких промышленных компаниях, как "Трубная металлургическая компания", НЛМК, "Уральская фольга", ВСМПО-АВИСМА, РУСАЛ, "Киберсталь" и "Литмет".

В связи с высоким спросом на профессиональные кадры в колледжах и техникумах сильно меняется процесс обучения. В учебных заведениях, которые являются участниками кластеров, занимаются практической подготовкой студентов под нужды конкретного производства. Такие колледжи и техникумы получают поддержку государства, поэтому они оборудованы передовыми лабораториями, которые соответствуют требованиям реального производства, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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