В 12 свердловских колледжах проходит День открытых дверей

В учебных заведениях, которые являются участниками кластеров, занимаются практической подготовкой студентов под нужды конкретного производства. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области в рамках проекта "Профессионалитет" проходит День открытых дверей в колледжах и техникумах. Родителей с детьми приглашают в 12 учебных заведений Среднего Урала, где пройдут родительские собрания и презентации образовательных программ.

Посетить можно:

Екатеринбургский техникум "Автоматика";

Уральский политехнический колледж — МЦК;

Первоуральский металлургический колледж;

Березовский техникум "Профи";

Краснотурьинский политехникум;

Краснотурьинский индустриальный колледж;

Каменск-Уральский политехнический колледж;

Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова;

Североуральский политехникум;

Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева;

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса;

Ревдинский многопрофильный техникум.

По программе "Профессионалитет" на Среднем Урале было создано четыре кластера, которые готовят кадры для работы в таких промышленных компаниях, как "Трубная металлургическая компания", НЛМК, "Уральская фольга", ВСМПО-АВИСМА, РУСАЛ, "Киберсталь" и "Литмет".

В связи с высоким спросом на профессиональные кадры в колледжах и техникумах сильно меняется процесс обучения. В учебных заведениях, которые являются участниками кластеров, занимаются практической подготовкой студентов под нужды конкретного производства. Такие колледжи и техникумы получают поддержку государства, поэтому они оборудованы передовыми лабораториями, которые соответствуют требованиям реального производства, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

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