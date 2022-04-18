Продлёнку в начальной школе хотят сделать частью образовательного процесса

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Государственная Дума РФ приступила к рассмотрению законопроекта о регулировании работы продлёнки в начальных школах.

Согласно проекту, решение об открытии групп должно приниматься школой с учётом мнения родителей. Наряду с присмотром и уходом за детьми должны проводить подготовку к урокам, занятия в кружках и секциях, культурные мероприятия и др. В случае принятия закона группы продлённого дня станут частью образовательного процесса, пишет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём telegram-канале.

Спикер Госдумы также отметил, для снижения родительской платы должно быть установлено право регионов на дополнительное финансирование групп продлённого дня.

"По этому вопросу ещё есть над чем работать. Сегодня группы продлённого дня есть только в трети школ. Решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остаётся в ведении образовательных учреждений. Важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продлённого дня в школах", — отметил Вячеслав Володин.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что школы Екатеринбурга смогут открывать группы продлённого дня только в пределах класса и то, если наберётся минимум 15 человек.

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