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Общество / Образование
18 апреля 2022, 14:41

На Среднем Урале 80% родителей справились с ЕГЭ по базовой математике

ЕГЭ

Юрий Биктуганов уже шесть лет участвует в этой акции. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области подвели итоги акции "ЕГЭ для родителей". Единый государственный экзамен по базовой математике сдали более 500 человек из 20 муниципалитетов.

По данным регионального министерства образования, около 80% участников успешно справились с заданиями. Вместе с родителями тестовый госэкзамен сдал и министр образования и молодёжной политики области Юрий Биктуганов. По его словам, таким образом он поддерживает выпускников и их родителей.

Известно, что для участников акции организаторами был разработан сокращённый вариант заданий экзаменационной работы. При этом родители опробовали на себе всю процедуру ЕГЭ, в том числе прошли регистрацию, сдали телефон и личные вещи, сообщает департамент информполитики региона.

"Акция всегда очень популярна среди наших родителей. Некоторые даже заранее к ней готовятся: повторяют базовые школьные знания. И результаты чаще всего – положительные. Большинство участников отмечают, что ожидали более сложных заданий. При этом по уровню сложности их работы ничем не отличаются от тех, которые будут на настоящем ЕГЭ", – рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова.

Добавим, досрочный период сдачи ЕГЭ в Свердловской области уже завершился, участие в нём приняли 449 человек. Основной период госэкзамена стартует 26 мая и завершится 2 июля. Ожидается, что сдавать его будут свыше 19 тыс. свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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