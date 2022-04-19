В Екатеринбурге проходит всероссийская олимпиада школьников

Победители смогут вне конкурса поступить в любой государственный вуз на бюджетные места по профилю олимпиады. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. В финале примут участие 258 ребят со всей страны.

Олимпиада состоит из теории и практики. Теоретическая часть содержит вопросы по методологии спорта, связанные с анатомией, физиологией, биохимией, биомеханикой, педагогикой. В практической — школьники соревнуются в командных и индивидуальных видах спорта: баскетболе, волейболе, мини-футболе, бадминтоне, гимнастике, лёгкой атлетике, стендовой стрельбе.

Победители и призёры состязаний получат право на поступление вне конкурса в любой государственный вуз на бюджетные места по профилю олимпиады, а также могут претендовать на стипендию президента России. Кроме того, в Свердловской области за успешное выступление на олимпиаде выплачиваются премии губернатора. Так, победители и призёры получат по 100 и 70 тысяч рублей соответственно.

"Всего несколько регионов, в том числе федеральная территория "Сириус", стали площадкой для всероссийской олимпиады. Свердловской области выпала честь провести заключительный этап по физкультуре. Мы обеспечили ребятам комфортные условия для соревнований на базе Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина. Олимпиадное движение в Свердловской области поддерживается лично губернатором Евгением Куйвашевым. По его инициативе был создан Фонд "Золотое сечение", где талантливые дети вместе с лучшими педагогами готовятся к олимпиаде", — отметил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

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