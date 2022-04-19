Яков Силин: «Я с Урала ни ногой»

Доктор экономических наук Яков Силин как никто знает: бизнесу нужны люди с амбициями, мобильные, грамотные. Поэтому ему интересно работать со студентами – у молодежи свой взгляд на жизнь. Фото: Полина Зиновьева

На базе Уральского государственного экономического университета с 26 по 29 апреля состоится XII Евразийский экономический форум молодежи, темой которого станет «Россия и мир в новых реалиях: изменение мирохозяйственных связей». В преддверии форума ректор УрГЭУ Яков СИЛИН рассказал главному редактору «ОГ» Антону СТУЛИКОВУ о создании «образовательного ИННОПРОМа», университетском «курсе на шахматы» и специальностях экономики будущего.

– Яков Петрович, УрГЭУ сегодня известен как центр шахматной жизни Екатеринбурга и пионер шахматного образования. А вы сами играете?

– Для своего удовольствия играю с компьютером. А в университете место обычно уже занято. На втором этаже УрГЭУ в любой день можно увидеть играющих студентов, и особенно приятно, когда с кем-нибудь приходит детвора, малышам шахматы особенно нравятся. Сегодня они приучаются, а завтра уже придут учиться. Многих это и притягивает, они спрашивают: «У вас правда шахматы есть?» – Есть, целая кафедра!

И даже когда родственные направления подготовки есть в разных вузах, то все равно выбирают УрГЭУ. Почему? А им нужны шахматы. Это часть искусства. Шахматы – как образ мысли, как образ жизни, способность размышлять, анализировать.

– Для экономистов это, наверное, нужно.

– Экономисту очень полезно уметь играть в шахматы – это способность оценить ситуацию, принять решение и сделать ход. Очень важно учиться нести ответственность и прогнозировать процесс. Поэтому мы развиваем и в дальнейшем будем углублять шахматное направление.

– Раз с шахмат начали, в рамках Евразийского форума планируется провести шахматный турнир?

– Да, традиционно состоится «Уральский ферзь» – это открытый шахматный турнир и одновременно форум. Он уже определен и согласован с Анатолием Евгеньевичем Карповым (Карпов – 12-й чемпион мира и один из величайших гроссмейстеров, уроженец г. Златоуста. Сегодня он возглавляет кафедру шахматного искусства УрГЭУ. – Прим. ред.).

Сегодня турнир вырос почти до сотни участников. Если в прошлом году Карпов давал сеанс одновременной игры на 14 досках, и мы обошлись нашим библиотечным комплексом, то в этом году этого явно не хватит, и мероприятие займет всё пространство нашего Дома культуры.

Досье "ОГ" Фото: Полина Зиновьева Яков Силин родился 17 мая 1961 года в Казахстане. Окончил три высших учебных заведения и аспирантуру, доктор экономических наук. Служил в армии (полковник запаса), работал в админ. Железнодорожного р-на г. Екатеринбурга.

В 1996–2005 годах возглавлял Екатеринбургскую городскую думу.

С 2005 по 2009 гг. – депутат гордумы Екатеринбурга.

В 2008–2010 годах занимал посты заместителя председателя правительства, и. о. руководителя администрации губернатора Пермского края.

С мая 2010 года – начальник департамента по внутренней и информационной политике аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО, затем – главный федеральный инспектор в Свердловской области.

В 2012 году – руководитель администрации губернатора Свердловской области.

С 2012 по 2013 год – вице-губернатор Свердловской области – руководитель администрации губернатора Свердловской области.

С 2013 года – зампредседателя правительства СО.

С 2015 года – ректор УрГЭУ. Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса.

– То есть Карпов приедет?

– Да, гроссмейстер подтвердил своё участие. Он – научный, духовный, интеллектуальный руководитель нашей кафедры шахматного искусства и компьютерной математики. Этот шахматный фестиваль как раз в его честь.

– Несколько слов про молодёжный Евразийский форум. Мы все понимаем, что в текущих условиях это некоторый прорыв. Как вам удалось сохранить формат мероприятия?

– В условиях ситуации, которую Запад вокруг России создал, это очень серьезный политический и нравственный прорыв. XII экономический Евразийский молодежный форум соберет огромное количество гостей, в том числе дипломатов, которые своим участием заявляют если не полную поддержку России, то глубокий интерес к тому, что происходит в стране, и тому, как Россия себя в этой ситуации ведет.

Уже 13 лет подряд мы приглашаем на этот экономический форум молодежь. В идейной основе – экономика, участники – молодые люди, точка сбора – на евразийском пространстве. Здесь нам предопределено жить и трудиться. Сердце Евразии – город Екатеринбург, мощнейший промышленный, интеллектуальный центр Уральского региона. Страны Запада, Азии, Африки, Латинской Америки заинтересованно следят, что здесь происходит, как развивается экономика, какие здесь образование и наука. Наш форум наглядно демонстрирует все эти процессы и успехи.

Мы готовы дружить, сотрудничать, развивать добрые отношения с любыми странами, кто таким же образом к нам относится. И через форум у всех есть возможность про-явить себя. Ведь форум – это 6 конгрессов, 6 направлений деятельности, это 45 конкурсов, в которых может принять участие онлайн и офлайн любой желающий.

– Вы говорите, что на Евразийский форум собираются дипломаты, сотрудники, студенты, молодежь. Как это с вузами связано?

– Изначально мероприятие было задумано для студентов, наших и зарубежных. Нашим участвовать, конечно, проще, но с каждым годом форум стал приобретать вес за рубежом и привлекать все больше иностранных участников. Никаких ограничений нет.

Появился и Конгресс школьников. Шесть лет назад на студенческий конгресс начали массово подавать документы школьники. А оценивать школьников всё же лучше отдельно и в сравнении со школьниками. Так выделилась отдельная площадка, где могут заявить о себе учащиеся в содействии с экспертами. В этом году, полагаю, соберутся не менее 700 экспертов со всего света.

Наше преимущество – сама точка в центре Евразии, где у Свердловской области формируется, по сути, «образовательный ИННОПРОМ». На сегодняшний день заявились 95 делегаций университетов. Добрую треть возглавляют ректоры, 37 делегаций – проректоры, директора институтов. Каждый год статус и количество делегаций возрастает. Так, в рамках Экономического форума молодежи сформировался еще и Форум ректоров.

– В программе конгресса еще и Форум ректоров?

– Да. 27 апреля в резиденции губернатора он пройдёт третий год подряд. Мероприятие состоится при поддержке министерства образования и молодёжной политики, правительства региона и губернатора. В этом году участие примет заместитель министра науки и высшего образования Григорий Александрович Гуров, курирующий молодёжное направление.

Помимо ректорского форума, образовался и собственный Форум дипломатов. Стали приезжать послы, советники послов, дипломаты различных уровней. Несколько лет подряд проходят посольские встречи, и даже сегодня мы можем говорить о том, что 28 послов государств подтвердили личное участие. К этому еще 30 советников и атташе по культуре, науке и образованию разных стран, консулов и генеральных консулов. В общем, зарегистрированы более 5 500 участников. Представляете, какой масштаб приобрел наш форум?

– Дипломаты и послы в шахматы будут играть?

– Если кто-то захочет, пожалуйста, думаю, Анатолий Евгеньевич Карпов не откажется сыграть партию. Перед студенческой аудиторией также будет выступать руководитель Главного управления Центробанка Рустэм Хабибович Марданов, – аналитик, большой любитель шахмат. Для наших студентов и преподавателей это хороший пример – приходит финансист очень высокого уровня и выдающийся гений шахмат.

В рамках форума будут представлены несколько десятков национальных подворий. Ведь Урал – интернациональный регион, здесь проживают более 160 народов. Мы обратились к национально-культурным автономным диаспорам, чтобы они показали гостям со всего мира что-то свое уникальное и самобытное. Наша цель – показать, что мы разные, но мы не чужие, а единые. Мы все русские, но нас 160 народов.

На Россию накладывают санкции, но как можно «обложить» гигантскую страну с вольным народом? Навредить можно, в чем-то задержать развитие можно, но остановить в развитии, запретить что-то делать невозможно. Огромное количество стран, поддерживая Россию, пусть и не в открытую, все больше интересуется реальными процессами в нашей стране. И они могут приехать и убедиться, что университеты работают, жизнь идет, функционируют предприятия и бизнес. Да, не без проблем. Но, разве у них их мало что ли? На каком-то этапе у нас их будет чуть больше, но это очень полезный этап в историческом плане. Яркий пример – Иран, более 25 лет живет под санкциями и научился жить и развиваться. А Россия – помощнее держава.

Преодоление трудностей – это поиск других путей развития, пробуждение того, что ждало в спящем режиме. И десятки стран хотят это увидеть. Ниши освобождаются – и гости интересуются, а чем можно торговать, где организовать совместное производство, что поставлять в Россию?

В УрГЭУ сегодня представлены 63 страны

– Я хотел бы перейти от форума к теме приема студентов. Мы понимаем, что осталось менее трех месяцев, но все уже готовятся. Кто-то определился, куда поступать, кто-то не определился. Чего вы ожидаете в этом году?

– На последней встрече ректоров вузов с министром образования Валерием Николаевичем Фальковым были поставлены задачи, связанные с максимальным обу-чением студентов на очной форме.

Посмотрите на абитуриентов. Две трети из Свердловской области и ближних регионов, а треть из дальних регионов и разных стран. В УрГЭУ сегодня представлены 63 страны. Наши преимущественные направления – это экономика регионов, экономика муниципалитетов, экономика предприятий, финансы, бухучет и аудит. Финансы, причем разные – государственные, муниципальные, банковские, современные финансовые институты, финансовые инструменты, государственное управление.

– Студенты – это всегда либеральное сообщество со времен царской России. Вы их собираете. Тяжело с ними работать?

– Если говорить про меня лично, мне интересно. У молодежи свой взгляд на жизнь. Нельзя говорить, что молодежь плохая, она ровно такая, какие условия мы ей создаем.

– Вы какой молодежью были?

– Такой же, как и современная, только компьютеров и Интернета не было. Все остальное то же самое. Те, кто постарше, всегда скажут, что всю информацию мы брали в книгах, журналах, в библиотеке.

– Или на кухне.

– Или на кухне, то же самое.

– Вы человек-космополит. Родились в Казахстане, учились в Крыму, служили Советскому Союзу.

– А жить остался на Урале.

– Поработали в Перми, в Тюмени на совершенно разных должностях. У вас огромный бэкграунд.

– Только в Москве отказался работать.

– Почему?

– Не хотелось в столицу. Москва по-своему интересна и хороша. Предложения оттуда всегда были очень выгодные. Большинство посчитало бы их за большую удачу, но меня это не привлекало, мне интересны регионы. Когда я сюда приехал в 1982 году, я дал себе зарок: «Я с Урала ни ногой, отсюда я больше не уеду».

– Пермь для вас – это Урал?

– Это Урал. У меня были предложения в разных регионах России, я отказывался: «С Урала не уйду». Через какое-то время: «На Урале хотел? Вот тебе будет на Урале, только в Перми». Поймали меня на этом. И в Перми я работал с большим удовольствием (с 2008 по 2010 год — замглавы администрации края. – Прим. ред.). Пермь, Екатеринбург, Челябинск – это мощнейший уральский триумвират с баснословным интеллектуальным, кадровым, образовательным, финансовым потенциалом.

– А разница чувствуется?

– Безусловно. Пермь всегда отличалась тем, что это один из ключевых центров российского либерализма, настоящего, искреннего, еще с XIX века. Там известные представители были.

– Я так понял, что позже инициативу перехватил Екатеринбург..?

– Это уже в XX веке и наше время. Екатеринбург на историческом этапе, особенно после 20-х годов прошлого века, стал завоевывать преимущество. Спасибо Сергею Юльевичу Витте, министру финансов и премьер-министру России, и Петру Аркадьевичу Столыпину. Не стоит забывать и генерала Богдановича, чья железная дорога сыграла свою великую историческую роль в укреплении Екатеринбурга. Олигархи того времени умели лоббировать интересы этой части Урала.

– Всегда же говорили, что Пермь – это калий, удобрения. У нас металлургия.

– Так установилось позже. В Перми до сих пор помнят, что Екатеринбург – это маленький уездный город великой Пермской губернии. Сейчас у нас преимущества выше, но сотрудничество очень хорошее. Вскоре в подтверждение этих добрых связей нас посетит делегация руководства Перми.

Я не раз задумывался, почему Эдуард Эргартович Россель часто говорил про мощь и силу Урала. Чем старше становишься, лучше изучаешь историю Земли, людей, промышленности, тем больше убеждаешься, что Свердловская область – это регион-страна. Действительно, сформировалась столица макрорегиона, и это даже каких-либо доказательств не требует. Это очевидно.

– Вы это заявляете как доктор экономических наук?

– Все основные характерные признаки мирового города у Екатеринбурга есть. Они есть, может, чуть поменьше в Перми и Челябинске. У всех трех географическое положение плюс-минус одинаково выгодное. В начале 90-х Екатеринбург ушел вперед, здесь были более активные, пассионарные руководители и бизнес.

– Свою роль сыграли противоречия города и области.

– К сожалению, это так. Противоречия, возникшие в начале 90-х годов между региональными и городскими властями, были характерны для всей страны. В Екатеринбурге они затянулись чуть дольше. Это сыграло свою роль, в чем-то даже положительную – на региональном и городском уровнях появлялись сильные люди, слабые конкуренции не выдерживали. В результате это продвигало область. Там, где конкуренция, там привлекательнее. Даже соседние крупные регионы и города в тот период ехали в Екатеринбург, чтобы решать многие вопросы. Сформировалась столица с особым влиянием на Урало-Сибирский макрорегион. Бизнес, особенно крупный, это чувствует на опережение, и при невыгодном раскладе он бы уже ушел в другие города.

А наши университеты и университеты Челябинска, Перми близки по уровню, потенциалу, но у нас их больше, сюда едет больше молодежи. Больше едет, больше остается. Люди с новыми мыслями, новыми амбициями, они должны где-то приложить свои силы. В этом плане Свердловская область особенно привлекательна. Это 5 миллионов населения. Почему я говорю, что это регион-страна? Скажите, чего нет в Свердловской области, что есть в большинстве стран?

– Например, кофе?

– Привозят любой, какой хочешь. Экономика очень сильная и мощная, потенциал кадровый, природный есть, финансовый есть. У нас сильнее развита практически вся ключевая инфраструктура, и главное, образование.

На одной из встреч в Общественной палате мы рассматривали вопрос патриотического воспитания в среде от детского сада до университета. Образовательная система что дает? Как мы понимаем это воспитание? Сегодня это очень важно. Еще не произошел тектонический сдвиг, но он про-изойдет. На это повлияют и события на Украине и изменение всей системы мирохозяйственных связей, географических границ, которые происходили в Европе в 90-х, 2000-х годах, и которые впереди предстоят… Обо всех мы еще плохо догадываемся, но скоро сможем убедиться.

Все это способствует тому, что страны мощные и претендующие на особую роль в мировой политике должны будут заново себя показать. В том числе и Россия должна заявить о себе как о стране, способной жить с собственной идеологией и державностью. У нас это было, и сегодня оно снова возрождается.

Кто сыграет в этом плане ключевую роль? Такие регионы, как Свердловская область. Неспроста у нас на гербе: «Урал – опорный край державы». Это не просто выдержка из стихо-творения. Опора державы – это оборонный комплекс. И 300 лет назад, и 200 лет назад, в прошлом веке и в настоящем. В основе сильного государства всегда оборона. Мы – значительная часть этого комплекса, и промышленного, и интеллектуального. Попробуйте нам придать другое значение – не получится. И, чтобы в будущем возглавить этот комплекс, абитуриенты поступают к нам на программы по экономическому, государственному управлению и финансам.

Нужно уметь управлять массой одаренных людей

– Как обстоят дела с конкуренцией между вузами? Какие вы видите интересные моменты для УрГЭУ?

– Попробую объяснить на примитивном примере. Если у нас болят зубы, мы не открываем кафедру стоматологии, мы идем в медицинский университет или в профильные заведения. Какую ошибку допускали и допускают многие вузы, особенно частные? Они посчитали, что экономистов, финансистов и юристов можно готовить легко и просто чуть ли не в подворотне. Объявил программу, пригласил людей, они прочитали лекции, выдали дипломы, можно работать. Никакой пользы государству это не принесло, просто заняло часть людей – кому-то дало работу, кому-то формальное образование.

Вузы должны профессионально заниматься своими направлениями или развивать что-то вокруг них. Например, у нас тоже есть юриспруденция, но она связана с экономикой. А есть мощный и сильный Юридический университет, это его поле, он же не создает кафедры биологии и астрономии.

Преимущество нашего университета в том, что он в течение 55 лет ведет основные направления деятельности: экономика промышленности, экономика труда и управления персоналом и производством, региональная экономика и финансы.

Основой нашей областной экономики остается промышленность. Значительная часть – оборонная, но не отстает и агропромышленный комплекс. Что часто удивляет иностранцев, как в этом холодном промышленном краю может еще и сельское хозяйство хорошо развиваться. А оно выстраивается именно по принципу развития промышленных предприятий – как вертикально интегрированная система. Мы перенесли технологию при поддержке региональных властей.

Сегодня, в особой ситуации, создан штаб, который обеспечивает серьёзную поддержку сельскому хозяйству: отсрочку налогов, кредиты. Создана возможность быстро реагировать на предложения от бизнеса и также оперативно получать эффект от реальных шагов и решений. Мы умеем работать быстро, если захотим.

Кто должен? Вот те специалисты – государственное и муниципальное управление, региональная и муниципальная экономика. Мощнейший регион – 94 муниципалитета, он должен управляться людьми с хорошей кадровой подготовкой. Это могут быть экономисты, юристы, финансисты, специалисты инженерных направлений.

– А журналисты могут?

– Конечно, могут. Журналисты очень хорошо умеют коммуницировать, а в системах управления это незаменимая вещь. Нужно уметь управлять массой одаренных людей.

А мы в УрГЭУ сильны в том, что десятками лет готовим по этим направлениям.

Возьмите экономическую безопасность или бизнес-информатику – у нас работают целые кафедры. Наши направления включают и всё, что связано с информационными системами, эконометрику и статистику. Без специалистов, знающих эти законы, грамотно управлять нельзя. Это же не просто взял цифры, обобщил, таблицу составил, применил, пересчитал и получил средства. Ничего подобного! Очень важны демографические основы, управление статистическими данными и объемными базами данных.

Или, например, информационная безопасность – это как раз умение анализировать процессы, делать выводы, принимать решения, формировать программы, руководить и управлять. Здесь и экономика, здесь на 100 процентов нужна хорошая юридическая подготовка, необходимо владение программным обеспечением. Сложно найти сегодня курс, где информационные технологии не применялись бы в обязательном порядке.

Возьмите бухучет и финансы – там это просто невозможно. Мы с улыбкой говорим: «Кто такой сегодня бухгалтер? Это человек, знающий основы бухучета и владеющий информационными технологиями, или это айтишник со знанием требований бухучета? Это стало двуединым».

Фото: Полина Зиновьева

Экономике лучше учиться «в поле»

– Допустим, они окончили ваш вуз, а куда дальше?

– Желательно, чтобы дальше была достойная работа по профессии. Требование Министерства образования, чтобы не менее 75 процентов выпускников трудоустраивались по специальности в первый год работы. Мы держимся на уровне 85 процентов. А если рассматривать не только прямые, но и смежные профили, я уверен, что это намного больше.

Так, у специальностей экономист и финансист – первые 2 года единая основа. Поэтому, человека, окончившего финансовый блок, с удовольствием принимают на должность «экономист». Конечно, есть и принципиально иные профили, например, пищевые технологии и менеджмент. Но попробуйте найти на всем Урале, где еще на таком уровне готовят специалистов в области пищевых технологий, биотехнологий, пищевой био-инженерии и профильной инженерной подготовки, как у нас.

Для обучения в этой узкой сфере в нашем университете собрана серьёзная научная база, диссоветы, сильные научные журналы. За пять лет показатель цитируемости статей (импакт-фактор) вырос в десяток раз. «Индустрия питания» – авторитетный журнал, в нем опубликоваться не менее сложно, чем за рубежом. «Журнал Новой экономики», ему больше 20 лет, это статусный журнал с высоким импакт-фактором и строжайшими критериями отбора материала. Журнал «Управленец» также работает на международном уровне, имеет высокий импакт-фактор. У нас сильные педагоги. Руководит этим мощный коллектив, ведь чем больше и лучше работает над собой преподаватель, тем больше он отдаёт студенту.

Есть и еще одна наша сильная сторона – наш колледж, где учатся порядка 900 человек. В прошлом году прием был остановлен, но по причине того, что пока физически стало негде проводить занятия. Нужны площади.

– Колледж внутри университета?

– Да. Он дает среднее профессиональное образование по нескольким направлениям. На базе колледжа и появилось направление юриспруденции – это подготовка специалистов для судов. Специалистов со средним специальным юридическим образованием еще меньше, чем специалистов в области пищевых технологий, а востребованность огромная. Все эти программы были созданы под потребности реальной экономики.

– Что такое экономика в этом контексте?

– Давайте рассмотрим экономику города. Чтобы на-учиться формировать бюджет Екатеринбурга, нужно обладать финансовыми и экономическими знаниями, быть хорошим менеджером, хозяйственником. Этому придется учиться «в поле».

Наши студенты практику и стажировку проходят в органах местного самоуправления в муниципалитетах. В разных, и на муниципальных предприятиях, и в администрациях, их структурных подразделениях. Это экономика муниципалитета, а есть экономика предприятия. С этой целью заключены соглашения и с крупными, и с небольшими предприятиями. Туда студенты после каждого курса идут на практику. Плотно работаем с банковским сектором – ВТБ, Сбербанк, УБРиР, СКБ Банк. Если студент толковый, он себя проявляет, старается, то работодатель это обязательно заметит. Бизнесу нужны люди с амбициями, мобильные, грамотные, желающие работать.

– Вспомнилось известное высказывание, что «политика – это концентрированное выражение экономики».

– Можно и наоборот сказать: сильная экономика определяет политику, а политика дополняет экономические решения. Часто мы говорим в обиходе: «А… Политика неправильная», давая оценку уборке улицы или работе транспорта. Либо Запад принял какое-то решение: «А… Это политика!».

Наш президент сказал, что рассчитываться за нефть и газ (думаю, что не только за это) будут «друзья наши» в рублях. Что произошло после этого заявления? Рубль сразу же на 10 позиций укрепился. Рычагов у современной России много, но кто этому учит? А учить должны в университетах.

Как оценить – университет плохой или хороший? Взглянуть на рейтинг федеральных структур по ряду профильных направлений. Среди всех вузов России где-то мы 14-е, где 16-е, где-то 20-е. Но если учесть, что УрГЭУ один из самых малофинансируемых государственных вузов со стороны бюджета, то показателей, которые есть у нас, дай бог достигнуть тем, кто в разы лучше финансируется государством.

– С экономической точки зрения считаем, сколько потрачено бюджетных денег на одно место?

– Да. У нас 15 процентов бюджетного финансирования. И при этом результат – высокий импакт-фактор журналов, публикационная активность, результат трудоустройства студентов, достойное качество знаний. Коллектив мощный, ни на кого не надеется, работает сам. К нам хотят приходить сотрудники, потому что у нас прозрачная система выплат, защиты и балльно-рейтинговая система, по которой, по сути, ты сам себе формируешь заработок.

Мы живем в реальных рыночных условиях, в жестких государственных рамках, которых порой нет у бизнеса. Мы на сегодня не можем взять кредит, не можем держать средства на депозите, не можем пока создать предприятия. Я надеюсь, в будущем ситуация станет проще, может, с пристальным контролем со стороны госструктур, но с большей экономической свободой. Тогда мы сможем больше вложить в развитие университета, лучше стимулировать преподавателей. К тому же есть потребность в новых корпусах и общежитиях, ведь желающих учиться много.

Яков Силин: «Нельзя говорить, что молодежь плохая, она ровно такая, какие условия мы ей создаем. Как и для этого фикуса» Фото: Полина Зиновьева

«Наш народ – вот достояние Урала»

– Успеваете что-то читать? Что первое приходит в голову?

– Много чего, и это и с политикой связано, и с экономикой, с каллиграфией и орфографией. Вчера я рассказывал одному коллеге про Таборинский район, потому что позавчера взял книгу про историо-графию, этнографию муниципалитетов Свердловской области. Уникальный Таборинский район, всего 5 тысяч населения, а территория большая, как оказалось, единственный в прошлом национальный район на территории области.

– Это все-таки про экономику, а если вспомнить про культуру?

– Недавно перед выступлением со студентами вспомнил, что есть знаменитое стихотворение Пушкина – «Клеветникам России». Стал сборник его стихов читать, увлекся. Мне нужно было это стихотворение, а я читаю одно, другое, третье. Гений (Пушкин) – он и есть гений!

Я люблю исторические книги. Недавно читал Георгия Саакадзе «Великий Моурави» – уникальный исторический роман. Не только грузинам, всем надо почитать. Он говорит о том, как собрать нацию, как можно объединиться, это очень актуально сегодня.

– Есть программа Общественной палаты Свердловской области «Достояние Среднего Урала». Что бы вы отметили как достояние Среднего Урала?

– При всем уважении к нашим историческим, знаковым местам, – наш народ это точно достояние. Уникальные вещи создают уникальные люди. Вот, чем силен Урал в целом, это одно из ключевых преимуществ. Сердцевиной является русский народ, в который инкорпорированы представители десятков этносов, отождествляющих себя, может быть, не этническим русским человеком, но русскими по духу, по культуре.

– В каждом из нас есть и татарин, и еврей.

– Точно. Мое глубокое убеждение, что достояние Среднего Урала – это люди. Дмитрий Сергеевич Лихачев… Он рассказывал о русской интеллигенции, русской культуре. Читал недавно его публикации – он говорит особые вещи, которым стоит поучиться и просто понять. Это взгляд человека особой прозорливости, способного смотреть на многие десятки лет вперед, правильно анализируя прошлое.

На Урале тоже великие люди. На заводе им. Калинина на Космонавтов есть барельеф – великий конструктор Люльев. Николай АлександровичСемихатов по НПО автоматики. А наш юрист уникальный Сергей Сергеевич Алексеев? Сергей Вонсовский был в 30 лет сюда направлен по поручению Сталина. Кто создал Кировский район, «Три тройки» знаменитые? Он контролировал, чтобы были детские сады, общественный транспорт работал. Он о людях думал.

В бытность моей работы председателем в думу приходил академик Николай Николаевич Красовский, удивительной культуры человек, гений. Приходил просить позаботиться о детях – чтобы в тот тяжелый 1996 год власти поддержали школьников питанием. Таким дедушкам многим поколениям в ноги кланяться. Были и во власти известные люди. Павел Михайлович Шаманов – председатель исполкома горсовета. Городское руководство годы спустя говорит ему спасибо, многое, что он заложил, еще реализовывать надо.

Когда ругают студентов, молодёжь, я говорю: «Подождите. А есть другие?» Других нет. Надо не ругать, надо условия создавать. И много требовать от них, а не потакать и заигрывать. Но, главное все же помогать, слышать их, но не забывать требовать с них.

Сегодня мы с них не будем требовать, они завтра со своих детей не будут требовать, не будут знать, что делать. Я приветствую, когда у нас здесь школьники, дошкольники разных возрастов занимаются спортом, творчеством, с братьями-сестрами приходят.

Я повторюсь: достояние Урала – люди. Может это быть, например, на Камчатке или в Архангельской области? Может, но мы же говорим про Урал. В здании УрГЭУ учились три великих – Павел Петрович Бажов (здесь была духовная семинария), Дмитрий НаркисовичМамин-Сибиряк и изобретатель радио Попов. А сколько продолжают учить? Наш заведующий кафедрой региональной и муниципальной экономики Евгений ГеоргиевичАнимица – это достояние не только университета, города, Урала, России, это ученый в полном смысле слова. Ему будет 85 лет, я горжусь тем, что это мой учитель. Бережем его!

Опубликовано в №69 от 20.04.2022