УрФУ открывает магистратуру совместно с китайским вузом

Студенты смогут поступить на специальность "Интеллектуальная электроэнергетика". Фото: Алексей Кунилов

В Уральском федеральном университете появится новое направление магистратуры, созданное совместно с китайским вузом. Студенты смогут поступить на специальность "Интеллектуальная электроэнергетика".

Программа была разработана и будет открыта при содействии с Тайюаньским технологическим университетом. Обучение на новом направлении будет проходить исключительно на английском языке. По окончанию магистратуры выпускники получат два диплома.

Заявку о создании совместной программы уже одобрило Министерство образования Китайской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале УрФУ.

К слову, в конце марта председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке российских студентов, которые были безосновательно отчислены из иностранных вузов. Они смогут бесплатно продолжить обучение в российских университетах.

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