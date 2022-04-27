Более 4 тысяч свердловских выпускников прошли тренировочный ЕГЭ по информатике

На выполнение заданий выделяли 3 часа 55 минут. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области состоялся федеральный тренировочный ЕГЭ по информатике и IT-технологиям в компьютерной форме.

"В этом году среди предметов по выбору информатика впервые опередила по востребованности физику. Значит, становится больше и тех, кто хочет получить профессию, связанную с IT. Кроме того, в этом году восемь учеников стали лауреатами Всероссийской олимпиады школьников по информатике, это один из лучших результатов в стране", – отметил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

До 2021 года выпускники сдавали только теорию, сейчас школьники сдают экзамен по информатике на компьютерах. Масштабная тренировка позволит выявить и устранить возможные пробелы в знаниях, а также поможет школьникам отработать технологические навыки.

На тренировочном экзамене соблюдается весь регламент ЕГЭ. На выполнение заданий даётся 3 часа 55 минут. Работа состоит из 27 теоретических заданий и практической части – необходимо создать программу на алгоритмическом языке. Особенность экзамена заключается в том, что ученик не получает на руки бумажный бланк, а заполняет всё в электронной форме.

Как ранее писала "Областная газета", основной период госэкзамена в регионе стартовал 26 мая и завершится 2 июля. Ожидается, что сдадут его свыше 19 тыс. свердловчан.

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