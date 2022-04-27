Студентов доукомплектовали дипломатами

Студенческий форум стал площадкой для дипломатических встреч. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге продолжает работу XII Евразийский экономический форум молодежи. Помимо презентации инновационных идей студенчества, здесь проходят переговоры свердловских властей с дипломатами из разных стран. Корреспондент «ОГ» Мария ПОЛОУС разбиралась, чего стороны ждут друг от друга.

На форум в уральскую столицу съехались более восьми тысяч гостей из 92 стран: дипломаты, представители вузов, эксперты, студенты и многие другие. Организатор форума, Уральский государственный экономический университет, традиционно предоставляет молодежи трибуну, чтобы озвучить свои инициативы и идеи в различных областях науки и экономики, а политикам и дипломатам – площадку для переговоров. В 2022 году, когда в мировой политической системе идут поистине тектонические сдвиги, происходит кардинальный пересмотр ориентиров и ценностей, собраться и поговорить друг с другом особенно важно.

В эпоху глобальных перемен Свердловская область ищет новые возможности для сотрудничества и расширяет географию поиска.

– Наша страна была и остается влиятельной силой на международной арене, одним из центров многополярного мира. Это особенно важно на фоне глубоких сдвигов глобального масштаба. Развивающиеся и переходные экономики производят уже около 58 процентов мирового ВВП. При этом почти треть глобального продукта приходится на Азию. Тем более важно развивать сотрудничество между регионами, с которыми связано будущее планеты, – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

– Мы очень ценим внимание к нашему мероприятию со стороны зарубежных представителей. Мы искренне считаем, что диалог по самым животрепещущим вопросам развития экономики, международного сотрудничества особенно важен в это непростое время. Такой диалог позволяет нам быть честными, открытыми, справедливыми и объективными, – уверен вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Официальные представители государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока подтверждают: они собрались в Екатеринбурге не только для того, чтобы собрать свежие идеи от молодежи, но и налаживать новые и укреплять уже имеющиеся связи с уральским регионом. В течение четырех дней дипломаты работают в разных локациях Екатеринбурга.

Шри-Ланка заинтересована в сотрудничестве со Свердловской областью сразу по нескольким направлениям. Как рассказала «ОГ» чрезвычайный и полномочный посол республики Джанита Абейвикрема Лиянаге, ее страна нуждается в инвесторах, которые готовы локализовать там свои производства. Республика готова в том числе обсуждать налоговые преференции для россиян. У посла запланированы не только мероприятия в рамках форума, но и встреча с представителями Свердловской области на эту тему.

– Мы рассчитываем на детальный разговор. Шри-Ланка открыта для самых разных отраслей промышленности, – рассказала она. Также мы заинтересованы во взаимном увеличении турпотока: привлекать больше гостей в нашу страну и организовывать отдых для своих граждан на Урале.

Намерения республики настолько серьезны, что в ближайшие месяцы в Екатеринбурге заработает представительство Шри-Ланки.

– Буквально неделю назад мы согласовали кандидатуру почетного консула – им станет депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов. Его кандидатуру уже утвердили МИДы обеих стран, – заявила госпожа Лиянаге. Парламентарий подтвердил «ОГ» свое назначение.

Республика Перу намерена увеличить число своих студентов в Екатеринбурге: всего в России обучаются более 100 ребят из этой страны, в УрГЭУ – только 12. Об этом «ОГ» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Хуан Хенаре Дель Кампо Родригес.

– Мы здесь, чтобы получить больше информации об этом вузе, хотелось бы сосредоточиться на сотрудничестве именно с этим университетом. По сравнению с другими странами [которые организовали обмен с вузом], студентов из нашей страны здесь очень-очень мало, – посетовал он.

Чрезвычайный и полномочный посол Туниса Тарак Бен Салем, с одной стороны, проведал в Екатеринбурге студентов, которые учатся в УрГЭУ по обмену. Дипломат рассчитывает еще не один раз посетить Екатеринбург вместе со своими сотрудниками, чтобы узнать больше о других вузах города и затем рассказывать об этом на родине. Кроме того, Тунис также заинтересован в привлечении туристов с Урала:

– Для нас очень важно рекламировать туризм в Тунисе. Сейчас уже организован туристический поток из Санкт-Петербурга, из Казани и даже из Уфы. Я надеюсь, что мы найдем такие возможности и в Екатеринбурге, – поделился своими ожиданиями представитель африканского государства.

Форум продлится до 29 апреля.