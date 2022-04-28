СМИрное время

Владимир Соловьев: «Примечательно: пять лет назад, когда я был избран председателем, первой моей поездкой стал Екатеринбург. И сегодня здесь мы подводим итог трудов нашей команды». Фото: Полина Зиновьева

Работа в новой экономической реальности, конкуренция журналистов и блогеров, сотрудничество СМИ с властями. Эти и другие вопросы отрасли представители СМИ подняли на Уральском медиафоруме.

В Екатеринбурге 28 апреля собрались более двух сотен ведущих журналистов Свердловской области. Пленарную дискуссию посвятили взаимоотношениям власти и средств массовой информации. Вице-губернатор Олег Чемезов, который принял участие в медиафоруме по поручению главы региона Евгения Куйвашева, считает, что сегодня в адрес журналистики у власти есть три запроса: профессионализм, достоверность фактов и открытость. Соблюдение этих принципов, убежден вице-губернатор, позволит настроить диалог.

– Время стремительно меняется. Появляются новые возможности и технологии передачи информации, у аудитории возникают новые потребности, запросы, происходит трансформация самой аудитории. На все эти вызовы медиасообщество, безусловно, должно реагировать незамедлительно. Для этого мы и проводим данное мероприятие. Более того, эта площадка станет плацдармом, где мы сможем обменяться опытом, решить простые и сложные задачи. И мы это сделаем, недаром наша область всегда славилась сильным и профессиональным медиасообществом, – отметил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Журналист, профессор МГИМО Александр Руднов затронул тему значения местной прессы, подчеркнув высокий уровень ее ответственности перед аудиторией.

– Я всегда работал на федеральных каналах, но завидовал людям, которые работают на региональном и местном телевидении. Когда ты вечером с экрана телевизора рассказываешь о людях, которых утром встретишь улице, – это совсем другой уровень. Ты вещаешь не в адрес абстрактного народа, а в адрес конкретных людей, которых знаешь сам и которые знают тебя.

Союз журналистов России сейчас готовит пакет документов, которые направлены на поддержку СМИ. Подобный опыт уже есть, во время пандемии подробный кейс был передан в федеральное правительство. Тогда отрасль признали наиболее пострадавшей. Более 30 тысяч СМИ получили помощь. Это позволило сохранить рабочие места и редакции.

– А сегодня произошел еще один вызов. Проблемы с бумагой, с красками для печати, перебои и нехватка запчастей для фото-, видеокамер, не ясна ситуация с программным обеспечением. Все это необходимо решать в ускоренном порядке. Поэтому мы совместно с Торгово-промышленной палатой подготовили очередной пакет документов и в скором времени отправим его премьер-министру и в Совет Федерации. Я очень надеюсь, что данная мера возымеет эффект, – добавил Владимир Соловьев.

Центральной темой дискуссии стало противоборство официальных медиа и блогеров. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 140 тысяч СМИ. Из них реально функционируют меньше половины – только 62 тысячи.

– Сейчас зарегистрировать СМИ очень легко. Мы считаем, что к отрасли можно относить только официально зарегистрированные. Что касается блогеров, ютуберов, авторов телеграмм-каналов – это люди, которые занимаются, по сути, творчеством. Дай бог им успеха, но они – не журналисты. Есть поговорка: если все журналисты, то никто не журналист. Сейчас любой школьник со смартфоном может что-то записать, снять и выложить в Интернет на широкую аудиторию. Этим и отличаются профессиональные журналисты, ведь они обязаны проверять факты. Блогеры хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь обязанности журналистов. В этом вся разница, – рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Не обошли тему дальнейшего развития СМИ. Гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателейАлександр Широких высказал мнение: для того, чтобы традиционным СМИ остаться на плаву, нужно в первую очередь отказаться от их привычной среды. Для телеканала – отойти от линейности эфира. Необходимо проанализировать смены мирового и российского медиапотребления.

– Телик, принт не умерли, безусловно. Однако меняются доли потребления – это факт, который сегодня надо непременно учитывать.

Также спикеры были едины в том, что конкуренция с блогерами будет только усиливаться. Многократно увеличатся объемы информационного мусора. Миллионы страниц текстов, террабайты видеороликов, которых никто никогда не прочитает и не просмотрит, таят в себе угрозу утонуть в этом информационном шлаке. В таком случае официальные СМИ – надежный спасательный круг.