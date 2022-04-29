Свердловская полиция подвела итоги профилактической акции для подростков "Твой выбор"

За неделю сотрудники полиции провели более 2 100 профилактических бесед и лекций. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области

Оперативно-профилактическое мероприятие "Твой выбор", которое проводилось с 14 по 22 апреля, направлено на предотвращение попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, преступную и экстремистскую деятельность. Всего в мероприятии приняли участие почти 3 тыс. стражей порядка.

За неделю сотрудники полиции провели более 2 100 профилактических бесед и лекций, а также проверили более 3 тыс. несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел.

"К примеру, за употребление алкоголя, токсических и наркотических средств к ответственности привлечено 76 подростков, а также 79 взрослых граждан, уличённых в распитии алкоголя вместе с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Еще свыше 600 граждан сотрудники полиции привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Пресечено 66 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. Поставлено на учёт в территориальных ОВД 23 группы лиц с антиобщественной направленностью, в состав которых входило 45 подростков и 13 взрослых. В сети Интернет выявлено семь групп, на страницах которых имелась информация депрессивного и суицидального характера, а также пользователь соцсетей, демонстрировавший свое агрессивное поведение с оружием в руках", — рассказал "ОГ" пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Он также сообщил, что за время проведения акции в территориальные отделы полиции доставили 395 несовершеннолетних, из которых 228 были уличены в безнадзорном поведении, 139 — в совершении административных правонарушений и 28 — в совершении общественно опасных деяний. 39 подростков были помещены в центры временного содержания и социально-реабилитационные центры, а ещё 32 нарушителя доставлены в приюты и учреждения здравоохранения различного типа.

Кроме того, МВД возбудило 13 уголовных дел по 18 фактам подростковых преступлений, совершённым в составе групп. Например, в Серове трое несовершеннолетних получили доступ к банковской карте местного жителя и похитили с неё 35 тыс. рублей. В Каменске-Уральском совершеннолетний местный житель привлёк подростков к поджогу автомобиля BMW, причинив владельцу машины ущерб на сумму 1 млн рублей.

Полиция продолжит работу с подрастающим поколением в рамках повседневной деятельности служб и подразделений свердловского гарнизона.