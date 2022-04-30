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Общество / Образование
30 апреля 2022, 16:53

Правительство РФ профинансирует учебно-научный центр при УрФУ

УрФУ

290 миллионов пойдут в Министерство науки и высшего образования, которое профинансирует учебно-научные центры при УрФУ и Новосибирском национальном исследовательском университете. Фото: Галина Соловьева

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 560 млн рублей на финансирование деятельности учебно-научных центров для одаренных детей в ведущих университетах страны. Среди вузов, которые получат субсидии, значится УрФУ им. Б. Н. Ельцина.

Больше всего будет направлено в МГУ им. М. В. Ломоносова — 153,7 млн рублей. Санкт-Петербургский государственный университет получит 117,2 млн рублей. Остальные 290 миллионов пойдут в Министерство науки и высшего образования, которое профинансирует учебно-научные центры при УрФУ и Новосибирском национальном исследовательском университете.

Как именно будут поделены эти деньги между вузами не сообщается.

В пресс-службе правительства РФ уточнили, что подобные центры работают как интернаты, где проживают и обеспечиваются питанием дети. Воспитанниками становятся одаренные школьники и юные исследователи из отдаленных регионов РФ.

Областная газета Свердловской области

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