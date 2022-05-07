УрФУ стал лидером среди вузов России по числу бюджетных мест

Поступить в УрФУ на бесплатное обучение смогут почти 10 тысяч человек. Фото: Галина Соловьева

Уральский федеральный университет возглавил топ-10 российских вузов с наибольшим числом бюджетных мест в 2022/2023 учебном году. Поступить в УрФУ на бесплатное обучение смогут почти 10 тысяч человек.

Больше всего бюджетных мест имеется по направлениям "Информатика и вычислительная техника", "Машиностроение" и "Химические технологии", сообщается в telegram-канале вуза.

В целом Минобрнауки РФ распределило свыше 590 тысяч бюджетных мест — это на 2 тысячи больше, чем в прошлом учебном году. Из них 418 611 бюджетных мест направлено на бакалавриат и специалитет, еще 123 429 мест — на магистратуру. Около 73% квот было отдано регионам.

Согласно информации министерства, претендовать на бесплатное высшее образование смогут 64% выпускников школ.