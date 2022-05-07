В России создадут объединение юных историков

Аналогичные объединения впоследствии будут созданы и по другим предметам. Фото: Павел Ворожцов

Минпросвещения РФ создаст объединение юных историков для продвижения исторической правды. Активные старшеклассники, заинтересованные в защите истории и подаче неискаженных исторических фактов, смогут выступать с инициативами, которые будут внедрять в школьную программу.

Аналогичные объединения впоследствии будут созданы и по другим предметам.

"Участники объединения смогут вместе со сверстниками формировать позицию о конкретных исторических событиях, основываясь на документах и достоверных источниках. Предложения активных и деятельных старшеклассников, готовых защищать и продвигать историческую правду, будут приняты ведомством в работу, появятся в школьной программе и будут также включены в программу воспитания", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Планируется, что глава министерства Сергей Кравцов подпишет меморандум о создании объединения 11 мая. В этот же день состоится открытый диалог министра с победителями всероссийской олимпиады школьников, учениками из детских технопарков "Кванториум", центров "Точка роста" и другими школьниками.

Напомним, ранее Сергей Кравцов заявил, что историческое образование будут давать детям уже с 1 класса школы. Министр считает, что историю своего края, свой малой родины можно обсуждать в рамках предмета "Окружающий мир" уже с начальной школы.