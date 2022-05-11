Историческое просвещение в начальной школе стартует с 1 сентября

К концу мая необходимые инструкции направят для учителей начальных классов, классных руководителей, учителей истории. Фото: Галина Соловьева

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о старте исторического образования в начальных школах с 1 сентября.

"Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов "Окружающий мир", "Основы [религиозных культур] и светской этики" усилим историческую составляющую", — цитирует Сергея Кравцова ТАСС.

По словам министра, школьники будут обсуждать историю и знакомиться с историей своего края, своей семьи, школы и так далее. Это будет происходить также в рамках внеурочной деятельности.

В настоящее время для регионов подготовлены соответствующие рекомендации, а к концу мая необходимые инструкции направят для учителей начальных классов, классных руководителей, учителей истории.

Кроме того, по словам главы Минпросвещения, с 1 сентября в школах будут введены киноуроки по историческим темам.

Напомним, 1 сентября во всех российских школах также будет введено обязательное исполнение государственного гимна и поднятие флага.

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