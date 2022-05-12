Первым делом – самолеты…

Владимир Мезенцев планирует вернуть ДОСААФ популярность советских времен. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловском отделении ДОСААФ новый руководитель: с 1 апреля исполняющим обязанности председателя назначен один из региональных лидеров ветеранского движения, «афганец», подполковник юстиции в запасе Владимир МЕЗЕНЦЕВ. Сам он называет себя «кризисным управляющим», планирует вернуть ДОСААФ популярность времен СССР. А начинать Владимиру Мезенцеву пришлось с доставшихся ему в наследство от прежнего руководителя долгов по зарплате и размороженных автомобильных боксов. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Евгению АКСЁНОВУ.

– Владимир Анатольевич, чего ждать свердловчанам от вашего прихода на пост руководителя?

– Моя задача, чтобы отделение работало в полную силу, как это было в советское время, развивать новые направления деятельности ДОСААФ. К сожалению, сейчас мы не можем этим похвастаться. Приведу такой пример: если бы перед началом Великой Отечественной войны у нас не было ОСОАВИАХИМа, если бы Советский Союз не занимался активно военно-патриотическим воспитанием молодежи, мы бы проиграли Германии прямо в 1941-м. На фронт тогда ушли подготовленные в оборонном обществе кинологи, снайперы, связисты, парашютисты, летчики. Благодаря им мы победили!

Я сам окончил водительские курсы ДОСААФ, занимался спортом, ходил в школьный тир, а первые знания об армии получил на уроках начальной военной подготовки. Это была система. А теперь что?! Начальной военной подготовки нет, спортивной подготовки зачастую нет, потому что все платно. И вот паренек приходит в армию и через 4 месяца заключает контракт, после которого перед ним могут поставить любые задачи, в том числе и боевые. Сегодня у России есть единственный шанс воспитать поколение, крепкое физически и духовно, тогда к нам никто уже не сунется. Этим надо было начинать заниматься давно, как и импортозамещением.

В ДОСААФ будут готовить операторов «беспилотников». Фото: Александр Зайцев

– Что мешает ДОСААФ работать в полную силу сегодня?

– Вступив в должность, я объехал школы ДОСААФ в области, встретился с руководителями, бухгалтерами. Первым делом столкнулся с проблемой долгов по зарплате. В нашей екатеринбургской автошколе мастера-педагоги несколько месяцев назад даже объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы. С этим вопросом разобрались, но такая же точно проблема еще остается в других наших подразделениях – в Ирбите, Верхней Салде. Есть также долги за аренду, по налогам. Очень серьезная ситуация с отоплением наших зданий. Могу сказать, что в самих школах ДОСААФ тепло в новом отопительном сезоне точно будет. Это вопрос решенный, но я видел «размороженные» этой зимой транспортные боксы – вот это беда! В Ирбите котельную отключили за неуплату, в результате трубы в боксах лопнули. А еще нужно срочно восстанавливать автопарк, а в перспективе – серьезно заняться реанимацией нашей досаафовской авиации. Сейчас у нас два аэродрома – в Быньгах, это под Нижним Тагилом, у нас нет ни одного своего летающего самолета – работаем на арендованных. В Логиново, под Екатеринбургом из 12 самолетов – а это и Як-52, и Як-18, и АН-2 – «живой» только один. За капитальный ремонт того же АН-2 нужно отдать в этом году пять миллионов рублей.

– В чем причины такой плачевной ситуации?

– Причин, как всегда, несколько: здесь и субъективные факторы – кто-то из руководителей на местах недосмотрел, ослаб контроль за теми же автошколами со стороны регионального отделения. Разбираемся с этим. Но вот без чего мы не сможем никак в нашей работе обойтись, так это без поддержки областной и федеральной власти. Проблемы наши характерны не только для Свердловской области. Чтобы мы могли уйти от долгов и начать развиваться, федеральному правительству нужно пересмотреть в целом политику в отношении ДОСААФ. Мы, например, налоги платим, как обычная коммерческая фирма, но, ребята, у коммерсантов задача – извлечение прибыли, а мы ведь социально ориентированная организация, мы занимаемся воспитанием молодого поколения!

– А есть в Свердловской области отделения, где дела обстоят, в принципе, неплохо?

– Да, есть школы, которые держатся нормально. Это, как правило, там, где не менялись руководители, например, в Североуральске, Краснотурьинске, Кушве, Пышме, Первоуральске, то есть есть люди, с которыми можно развиваться, двигаться вперед. Планируется продвигать в муниципалитетах новые проекты. Например, создание на базе учебных заведений центров специального назначения допризывной подготовки «Воин 21 века», где будут в том числе учебные классы по стрелковой, легководолазной подготовке. Это элементы дополнительного военно-технического образования.

– Одно из основных направлений работы ДОСААФ – подготовка специалистов для армии. Какие специальности призывники могут получить сегодня?

– Готовим водителей и связистов – это основное. Делаем небольшие выпуски по специальности «водитель-парашютист». Очень востребована в войсках такая специальность, как «оператор беспилотного летательного средства (БЛА)». Планирую закупить «беспилотники», найти инструкторов и начать обучение по этому направлению. В любом случае с профессиональными навыками, тем более с воинскими, молодой человек в армии не пропадет. Во-первых, к нему в войсках сразу будет другое отношение, во-вторых, в армейской жизни будет больше определенности, а значит, и сам призывник будет уверен в себе, и родители его будут меньше волноваться. А вообще мы готовим специалистов не только для армии. Будет нужно – подготовим сварщиков, водолазов, охранников, трактористов – всего 400 направлений!

– На какие силы в регионе вы намерены опереться?

– У меня уже состоялась встреча с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым. От него я услышал, что область нас будет поддерживать, будем делать совместные проекты. Планирую встречу с министром образования и молодежной политики региона Юрием Биктугановым. Без финансовой поддержки областного бюджета не обойтись. Большая надежда на бизнес-структуры. Будем также собирать под знамена ДОСААФ «Союз десантников», «Боевое братство», чтобы все вместе были: задача наша государственная – воспитать защитников Отечества!

ДОСЬЕ «ОГ»: Владимир Анатольевич Мезенцев родился 20 февраля 1961 года в городе Калязин Тверской области. В 1979 году призван в армию. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе парашютно-десантного полка дивизии ВДВ. В 1985 году окончил Свердловский юридический институт. Затем работал в Свердловском уголовном розыске. Член Российского союза ветеранов Афганистана, общественной организации «Боевое братство», союза десантников России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении».

СПРАВКА ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Образовано в 1927 году. Предшественник ДОСААФ. На базе оборонного общества были созданы первые летные школы, первый парашютный отряд и система постов противовоздушной и противохимической обороны

СПРАВКА ДОСААФ – Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Образовано в 1951 году. В его составе было 11,5 миллиона человек, 2 тысячи авиационных, стрелковых, технических клубов и спортивных школ. Оборонное общество готовит и специалистов для армии, занимается военно-патриотическим воспитанием, развитием технических видов спорта.