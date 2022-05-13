Кабмин РФ выделит 1,5 млрд рублей на оценку качества подготовки IT-специалистов

В условиях экономических санкций российские власти оказывают масштабную поддержку отечественным IT-специалистам и привлекают в страну иностранных сотрудников. Фото: Владимир Мартьянов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,5 млрд рублей на оценку качества подготовки студентов, получающих квалификацию IT-специалиста в российских вузах. Это распространяется на те университеты, которые являются участниками программы "Приоритет-2030".

Выделенные средства будут освоены в течение трех лет. В 2022 году на комплексную оценку потенциального и реального уровня развития цифровых компетенций студентов потратят 321 млн рублей, в 2023 году — 521,4 млн, а в 2024 году — 698 млн рублей. Средства пойдут на оплату труда преподавателей, закупку необходимого программного обеспечения и аренду помещений.

Для оценки качества подготовки студенты пройдут тесты, соответствующие тематике их программ дополнительной профессиональной подготовки. В 2022 году в тестировании примут участие более 80 тысяч человек, а к 2024 году их число вырастет почти в 5 раз — до 385 тысяч. Сейчас к проекту оценки студентов присоединились 106 университетов.

"Проект для развития высшей школы — "Приоритет-2030" правительство запустило для того, чтобы молодые люди могли получать качественное и востребованное образование. В рамках этой инициативы вузам из всех российских регионов предоставляются гранты — более чем по 100 млн рублей", — сообщается на сайте правительства.

Отметим, что в условиях экономических санкций российские власти оказывают масштабную поддержку отечественным IT-специалистам и привлекают в страну иностранных сотрудников. Так, в конце апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение вида на жительство в России иностранным специалистам, а также членам их семей. Кроме того, ранее кабмин утвердил условия отсрочки от армии для айтишников и запустил для них льготную ипотеку.