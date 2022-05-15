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15 мая 2022, 13:25

Госдума рассмотрит в весеннюю сессию увеличение количества бюджетных мест в вузах

  Юлия Пастух
Абитуриенты

Законопроект предполагает увеличить количество мест в магистратуры. Фото: Галина Соловьева

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законопроектах, которые будут рассмотрены во время весенней сессии.

В частности, Госдума рассмотрит инициативу, которая предусматривает увеличение количества бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году.

Также в рамках весенней сессии рассмотрят законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями,объявившими об уходе с рынка РФ из‑за западных санкций. Напомним, решение направлено на защиту интересов россиян, сохранение рабочих мест и поддержку экономики. Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение уйти из России без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. 

В числе других инициатив — разрешение лизингополучателям досрочно выкупать транспорт и оборудование и продление периода действия пониженных налоговых ставок до 1 января 2024 года.

Как ранее писала "Областная газета", в конце апреля депутаты "Единой России" внесли на рассмотрение в Госдуму поправки, которые дают право льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий.

Областная газета Свердловской области

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