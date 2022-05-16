Туристов прибыло. Считаем прибыли.

По субботам и воскресеньям рельсовый автобус «Орлан» отправляется из Екатеринбурга в 08:13, а обратный поезд выезжает со станции Бажуково в 17:26. Фото: Павел Ворожцов

В майские праздники на Среднем Урале отдохнули более 100 тысяч гостей из других регионов, что на треть больше, чем в прошлом году. Это позволило Свердловской области войти в топ-10 самых популярных туристических регионов России, сообщается на сайте Ростуризма. Самыми посещаемыми достопримечательностями стали Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества, музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме.

Лидерами по посещаемости среди природных парков стали «Бажовские места», «Припышминские боры», а также парк «Оленьи ручьи», куда из Екатеринбурга в минувшую субботу отправился первый пригородный поезд выходного дня: рельсовый автобус «Орлан». Время в пути составляет 2 часа 37 минут. Он будет курсировать каждый уик-энд – в субботу и воскресенье – до 22 октября. Отправка из Екатеринбурга в 08:13, а прибытие на станцию Бажуково – в 10:50. Обратный поезд выезжает в 17:26 и прибывает в уральскую столицу в 20:09.Ежегодно «Оленьи ручьи» посещают 120 тысяч человек. Ожидается, что с запуском туристического «Орлана» количество гостей природного парка вырастет минимум на четверть.

Майский рост посетителей в Верхнепышминском музейном комплексе связывают с тем, что российские туристы повернулись в сторону отечественных достопримечательностей.

– Выехать за границу в этом году может себе позволить далеко не каждый. Я слышал, что даже в Сочи и Крым мало людей едет. Думал, будет забито все в сезон, а там отельеры даже цены снижают. Значительное число таких людей уже пришли к нам на майские праздники посмотреть на историю развития военной и гражданской техники. 9 мая яблоку негде было упасть! С учетом посетителей трех музеев и открытой площадки за день у нас побывало почти 25 тысяч человек. Мы уже вышли на показатели уровня прошлого года, а впереди еще «высокий», как мы его называем, сезон. Очень надеемся, что рост внутреннего туризма продолжится, – говорит директор музейного комплекса Виктор Севостьянов.

Рост интереса к танкам, самолетам и автомобилям наметился с конца апреля. Для многих своеобразным сигналом к поездке в Верхнюю Пышму стал запуск онлайн-продаж билетов и возможность воспользоваться «Пушкинской картой». По ней можно не только посетить музей, но и «полетать» на симуляторе в интерактивной зоне выставочного центра истории авиации.

Многолюдно в эти дни и на северо-востоке Свердловской области. Посмотреть на старинные крестьянские усадьбы, окунуться в атмосферу трехвековой давности в Нижнюю Синячиху едут целыми семьями. В заповеднике называют это семейными турами.

– Майские нас очень порадовали – много туристов из соседних регионов было. Самые активные – тюменцы. Мы находимся совсем рядом с «Императорским маршрутом», поэтому «захватываем» тех туристов, которые едут в Верхнюю Синячиху, к месту гибели членов семьи Романовых. Думаю, прирост туристов у нас был бы весомее, если бы музей-заповедник Нижней Синячихи официально включили в «Императорский маршрут». Мы ведь у себя показываем крестьянский быт как раз той эпохи, – говорит директор Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества Валентина Ращектаева.

В музеях и администрациях природных парков отмечают рост числа туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Путь неблизкий, но люди готовы преодолевать тысячи километров, чтобы посмотреть на Невьянскую башню и побродить по «Бажовским местам» – эти точки на карте тоже в лидерах.

– Екатеринбург и Свердловская область уникальны тем, что у нас есть все возможности для любого типа отдыха, доступного в нашем поясе: культурно-познавательный, активный, экологический, промышленный, гастрономический, оздоровительный, – отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Следом за музеями, парками, галереями и другими местами притяжения туристов рост прибыли почувствовали на себе гостиницы и общепит. В майские праздники загородные отели были полностью загружены, а в ресторанах и кафе зарегистрирован рост выручки почти на 20 процентов. Главное уральской туриндустрии сейчас – сохранить положительную динамику.