УрГАХУ отмечает свое 50-летие

Во вторник, 17 мая, прошла торжественная церемония, посвященная присвоению университету имени Н.С. АЛФЁРОВА. Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году Уральский государственный архитектурно-художественный университет отмечает сразу три юбилея: 75-летие высшему архитектурному образованию на Урале, 55 лет со дня основания Уральского филиала МАИ и 50 лет со дня образования УрГАХУ. Во вторник, 17 мая, прошла торжественная церемония, посвященная присвоению университету имени Н.С. АЛФЁРОВА.

Также в выставочном зале университета вчера была открыта выставка учебных рисунков кафедры станковой живописи, на которой представлены работы студентов УрГАХУ. Она будет работать до 27 мая включительно. Посетить ее можно в будние дни с 12:10 до 15:10.

55 лет назад профессор Николай Алфёров открыл Уральский филиал Московского архитектурного института, который спустя пять лет, в 1972 году, был преобразован в самостоятельный вуз – Свердловский архитектурный институт. В 1995 году институт получил государственный статус академии. Спустя 20 лет, в октябре 2015 года, вуз стал называться Уральским государственным архитектурно-художественным университетом. На сегодняшний день УрГАХУ является самым крупным в России вузом архитектурно-художественного профиля и единственным подобным в Уральском федеральном округе.

В университете обучается около 2-х тысяч студентов и аспирантов, которых обучают около 250 преподавателей. Среди них около 100 кандидатов наук и доцентов, а также 49 докторов и профессоров. Более 100 преподавателей являются членами творческих союзов – Союза архитекторов, Союза дизайнеров, Союза художников и Союза кинематографистов России.

Студенты и аспиранты УрГАХУ – постоянные призеры ежегодных международных, всероссийских и региональных конкурсов: «Зодчество», «Евразийская премия», «Кинопроба», «Рука мастера», «Малые архитектурные формы города Екатеринбурга». Выпускники работают главными архитекторами в крупных городах как России, так и других государств: бывшие студенты УрГАХУ трудятся архитекторами и художниками в Японии, Англии, Канаде, США и Германии. Кроме того, некоторые выпускники являются ведущими дизайнерами в корпорациях «Тойота», «Ниссан», «Пежо», «КАМАЗ», ВАЗ, НПО Автоматики.

Одни из самых известных студентов УрГАХУ – Владимир Пирожков и Георгий Шишкин. Владимир Пирожков, проработав в Ницинском филиале «Тойота», был приглашен Германом Грефом в Россию. В настоящее время возглавляет дизайн-центр Университета стали и сплавов. Георгий Шишкин живет в Париже, является членом Академии изящных искусств Франции, придворным художником Князя Монако.

Интервью с ректором УрГАХУ Александром Долговым выйдет в ближайшем номере «ОГ».

Поздравление УрГАХУ от имени правления Ассоциации выпускников САИ-УрГАХУ. В мае далекого от нас 1972 года правительство страны учредило Свердловский архитектурный институт. За эти годы его окончило огромное количество выпускников. Большинство зданий современного Екатеринбурга – это работы тех, кто здесь учился, осваивал знания, умения, подтверждал навыки. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем вуз оставался сильным, дружным, качественным. Сохранялся творческий дух, который присущ «Nautilus Pompilius», Вячеславу Бутусову, режиссеру Владимиру Хотиненко – выпускникам вуза. Дух творчества и ответственности и дальше создавали атмосферу поиска оптимального варианта по проектному решению, улучшали жизнь и качество наших соотечественников, делали наш Урал, нашу страну привлекательнее, гуманнее, удобнее.

Фото: Павел Ворожцов