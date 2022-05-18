В школах Екатеринбурга начнут готовить IT-специалистов и программистов

Центры "IT-куб" станут базовой площадкой для допобразования детей, обучающихся в профильных классах. Фото: Галина Соловьева

В новом учебном году в школах Екатеринбурга начнется подготовка IT-специалистов и программистов. Профильные классы откроются на базе лицея № 130 и школы № 215 "Созвездие".

Для учащихся будут разработаны образовательные программы, в которых предусмотрят мастер-классы, стажировки и профориентационные семинары. Процесс будут курировать эксперты из УрФУ, группы компаний "СКБ-Контур", центров цифрового образования детей "IT-куб", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Кстати, центры цифрового образования "IT-куб" станут базовой площадкой для допобразования детей, обучающихся в профильных классах.

Добавим, инновационные образовательные площадки, которые обеспечивают ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, создаются с 2019 года. На данный момент центры "IT-куб" есть в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Всего до 2024 года запланировано открытие 6 таких центров.

Напомним, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в 2017 году на Среднем Урале был создан Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение". На его базе преподаватели ведущих вузов помогают детям готовиться ко всероссийским олимпиадам.