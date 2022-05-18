Сегодня для екатеринбургских 9-классников звучит последний звонок

Последние звонки для учеников 11-х классов прозвучат в 12:00 25 мая. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в полдень в школах Екатеринбурга пройдут последние звонки для 9-х классов. Торжественное вручение аттестатов запланировано на 6 июля.

Как отметили в городском департаменте образования, родители 9-классников могут присутствовать на линейках, организованных на улице. Если мероприятие проводится в учебном заведении, то решение о допуске взрослых будет принимать руководитель школы. Главное условие — не допустить большого скопления людей в помещениях.

Добавим, последние звонки для обучающихся 11-х классов прозвучат в 12:00 25 мая. Аттестаты выпускники получат 23 июня.