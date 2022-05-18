Темы дня

Общество / Образование
18 мая 2022, 11:05

Сегодня для екатеринбургских 9-классников звучит последний звонок

последний звонок

Последние звонки для учеников 11-х классов прозвучат в 12:00 25 мая. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в полдень в школах Екатеринбурга пройдут последние звонки для 9-х классов. Торжественное вручение аттестатов запланировано на 6 июля.

Как отметили в городском департаменте образования, родители 9-классников могут присутствовать на линейках, организованных на улице. Если мероприятие проводится в учебном заведении, то решение о допуске взрослых будет принимать руководитель школы. Главное условие — не допустить большого скопления людей в помещениях.

Добавим, последние звонки для обучающихся 11-х классов прозвучат в 12:00 25 мая. Аттестаты выпускники получат 23 июня.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.05.2022, 15:07 / Общество
В Екатеринбурге сквозной проезд по Кольцовской развязке откроют в августе
18.05.2022, 14:30 / Общество
Алексей Орлов выступил за установку Краснознаменной группы на Уралмаше
18.05.2022, 14:19 / Общество
19 мая в России стартует ОГЭ
18.05.2022, 13:07 / Общество
Росгвардейцы задержали в Екатеринбурге дебошира
18.05.2022, 13:04 / Политика
Новым руководителем ЛДПР стал Леонид Слуцкий