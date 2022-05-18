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18 мая 2022, 14:19

19 мая в России стартует ОГЭ

сдача экзамена

ОГЭ – основной государственный экзамен. Фото: Галина Соловьева

Уже завтра, 19 мая, начнется основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Он продлится до 22 июня. Также предусмотрены резервные дни.

Как напоминают в пресс-службе Рособрнадзора, график сдачи предметов выглядит следующим образом:

  • 19 и 20 мая пройдут ОГЭ и ГВЭ-9 по иностранным языкам;
  • 23 и 24 мая – по математике;
  • 27 и 28 мая – по обществознанию;
  • 1 июня – по истории, физике, биологии, химии;
  • 7 и 8 июня – по русскому языку;
  • 15 июня – по биологии, информатике и ИКТ, географии, химии;
  • 22 июня – по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии.

ОГЭ – основной государственный экзамен. Проводится для всех девятиклассников для получения аттестата об основном общем образовании.

ГВЭ-9 – форма государственного выпускного экзамена для учеников, у которых есть те или иные ограничения по здоровью.

С 4 по 9 июля и с 20 по 24 сентября в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Фото: Рособрнадзор
Областная газета Свердловской области

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