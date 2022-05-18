19 мая в России стартует ОГЭ

Уже завтра, 19 мая, начнется основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Он продлится до 22 июня. Также предусмотрены резервные дни.
Как напоминают в пресс-службе Рособрнадзора, график сдачи предметов выглядит следующим образом:
- 19 и 20 мая пройдут ОГЭ и ГВЭ-9 по иностранным языкам;
- 23 и 24 мая – по математике;
- 27 и 28 мая – по обществознанию;
- 1 июня – по истории, физике, биологии, химии;
- 7 и 8 июня – по русскому языку;
- 15 июня – по биологии, информатике и ИКТ, географии, химии;
- 22 июня – по литературе, физике, информатике и ИКТ, географии.
ОГЭ – основной государственный экзамен. Проводится для всех девятиклассников для получения аттестата об основном общем образовании.
ГВЭ-9 – форма государственного выпускного экзамена для учеников, у которых есть те или иные ограничения по здоровью.
С 4 по 9 июля и с 20 по 24 сентября в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.