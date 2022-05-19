Просветительский марафон "Новые горизонты" собрал более 70 млн просмотров за два дня

Всего в рамках мероприятия выступит более 200 лекторов и выдающихся деятелей. Фото: сайт марафона "Новые горизонты"

Во вторник, 17 мая, стартовал федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" — масштабное мероприятие Российского общества "Знание". За это время трансляция мероприятия набрала свыше 70 млн просмотров.

В рамках марафона выступали федеральные министры, члены правительства, известные предприниматели и культурные деятели. Среди них: пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Фото: сайт марафона "Новые горизонты"

На пяти дискуссионных площадках обсуждались темы финансового суверенитета страны, патриотизма, развития импортозамещения, онлайн-торговли, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба марафона "Новые горизонты".

Одним из самых интересных событий марафона стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников, который прошел в Москве на ВДНХ. Это интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений.

Фото: сайт марафона "Новые горизонты"

Всего в рамках мероприятия выступит более 200 лекторов и выдающихся деятелей. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия marathon.znanierussia.ru. Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества "Знание", в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.