СНИЛС вам студент

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на традиционном вручении дипломов выпускникам-отличникам. 2017 год. Фото: Алексей Кунилов

Вчера на пресс-конференции специалисты регионального министерства образования и молодежной политики, а также представители уральских вузов рассказали о начале абитуриентской кампании-2022. В этом году прием документов в университеты и колледжи начнется 20 июня.

В системе среднего профессионального образования в Свердловской области ежегодно обучается более 120 тысяч человек. Тенденция последних лет, отмечают в региональном минобразовании, – около 60 процентов выпускников школ выбирают именно рабочие профессии. В этом году в колледжах Среднего Урала выделено 23 тысячи бюджетных мест, в вузах – более 16 тысяч. По словам и.о. начальника отдела профессионального образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елены Макаровой, ряд профессий и специальностей были исключены из реестра в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ.

– Путем интеграции профессий сегодня вместо профессии «парикмахер» у нас появилось новое направление – технология парикмахерского искусства, – добавила Макарова.

В этом году практически во всех университетах Свердловской области увеличилось количество бюджетных мест. К примеру, в УрГАУ, который вошел в ТОП-5 лучших аграрных вузов России в 2021 году, бесплатное образование смогут получить на десять процентов больше абитуриентов, чем в прошлом году (всего 1 200 мест). Больше всего бюджетных мест выделено Уральскому федеральному университету – 9 294 абитуриента будут учиться за счет государства.

– Важная для региона цифра. По этому показателю университет является абсолютным лидером среди всех российских вузов. На следующий год мы выиграли конкурсную заявку, и для нас выделено более 10 тысяч бюджетных мест, – отметила заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко.

Высшее образование является показателем уровня региона (в частности, губернатор Свердловской области назвал УрФУ градообразующим предприятием Екатеринбурга), а ведь есть еще архитектурный, аграрный, медицинский, экономический, юридический университеты.

Что касается стоимости обучения, то во многих вузах она осталась на уровне прошлого года, местами выросла на 4–8 процентов. А в Уральском государственном юридическом университете оплату заморозили еще в 2020 году.

Важно отметить еще одну особенность приема документов в этом году. Помимо документа, удостоверяющего личность, и диплома о среднем образовании нужно иметь в наличии СНИЛС.

– Приказы о зачислении в этом году будут размещены не пофамильные, а по номеру СНИЛС. Если на стадии приема мы в списках поступающих можем указать ФИО поступающего, то в конкурсных списках с 27 июля мы будем указывать только СНИЛС и количество баллов, который получил абитуриент по ЕГЭ, либо по вступительным испытаниям, – подчеркнула начальник управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ, член государственной экзаменационной комиссии Свердловской области Ирина Мартьянова.