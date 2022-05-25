Для свердловских 11-классников прозвучал последний звонок

В Екатеринбурге последние звонки для обучающихся 11-х классов прозвучали сегодня в 12:00. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня для большинства 11-классников Свердловской области прозвенели последние звонки. В этом году из старших классов выпускаются около 18 тысяч человек.

Ранее начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики региона Наталья Сокольская отмечала, что в качестве единого дня проведения торжественных мероприятий для выпускников было рекомендовано 25 мая. При этом, по ее словам, в ряде муниципалитетов звонки проводятся уже с 18 мая. Это зависит от учебного плана конкретного учебного заведения.

В Екатеринбурге последние звонки для обучающихся 11-х классов прозвучали сегодня в 12:00. Аттестаты выпускники получат 23 июня.

Напомним, уже 26 мая в школах стартует Единый государственный экзамен (основной период продлится до 2 июля). О том, что продолжительность ЕГЭ в этом году скорректирована, читайте тут.

Добавим, помимо торжеств, связанных с последним звонком, выпускники принимают участие в памятных мероприятиях. В частности, в рамках международной акции "Сад памяти" высаживают деревья на школьных территориях, устанавливают символические скамейки, заполняют памятные альбомы или летописи в школьных музеях.

Кстати, на прошлой неделе последние звонки прозвучали для 9-классников. В этом году обучение в 9-х классах в регионе завершают 45 080 учащихся.