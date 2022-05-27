Российским школам выделят около миллиарда на закупку госсимволов

Субсидии получит 31 регион. Фото: Павел Ворожцов

Правительство РФ выделит 31 региону около 1 млрд рублей на закупку в школы государственных символов — флагов, гербов и гимна страны.

"Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по приобретению товаров (работ, услуг) в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн рублей", — говорится в проекте распоряжения, который приводит ТАСС.

Согласно документу, лидерами по объему выделяемых средств являются Дагестан (около 107,5 млн рублей), Нижегородская область (почти 75,9 млн рублей), Челябинская область (55,2 млн рублей).

Как ранее писала "Областная газета", по заявлению главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, со следующего учебного года в школах каждую неделю будут исполнять государственный гимн России.Помимо этого все школы страны будут оснащены флагами Российской Федерации. Напомним, ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в федеральный проект "Развитие образования", согласно которому в школах внедрят практику еженедельного поднятия флага в рамках патриотического воспитания учеников.

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