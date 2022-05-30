Свердловские школьники сдают самый массовый ЕГЭ

31 мая пройдет второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку. Фото: Полина Зиновьева

11-классники Свердловской области сдают самый массовый государственный экзамен. В первый день ЕГЭ по русскому языку написали 12 тысяч выпускников.

Экзаменационная работа длилась 3,5 часа и состояла из 27 заданий. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Те, кто написал ЕГЭ сегодня, получат результаты не позднее 17 июня, сообщили в областном департаменте информполитики.

ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных экзаменов для получения аттестата за 11-й класс (в стране его сдают около 691 тысячи человек). Результаты требуются при поступлении в вуз на любое направление. В соответствии с единым для всех регионов России расписанием главный госэкзамен проводится 30 и 31 мая.

Отмечается, что для проведения ЕГЭ в регионе подготовлено 187 пунктов, в том числе в учреждениях ГУФСИН, ОДКБ № 1, а также на дому. Они все оснащены камерами видеонаблюдения, автоматизированными рабочими местами, принтерами, сканерами, расходными материалами.

Напомним, на Среднем Урале для участников ЕГЭ и их родителей работает горячая линия (343) 312-02-23, 8 950 64-770-93, 8 950 64-761-12.

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