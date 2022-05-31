Под пристальным наблюдением

Фото: Павел Ворожцов

Нарушений участниками ЕГЭ с каждым годом становится меньше.

В Свердловской области в этом году задействован 281 наблюдатель за тем, как проходит итоговая аттестация школьников. 40 из них ведут свою деятельность в специальном ситуационно-информационном центре онлайн-наблюдения. Через мониторы они бдят, чтобы ни один выпускник не смог воспользоваться шпаргалкой. Успешно ли, выяснял корреспондент "ОГ" Сергей Хандюков.

Студентка УрГПУ Алина Борисова участвует в наблюдении второй год. В прошлом — наблюдала за экзаменом вживую, в этом — в онлайн-режиме. Говорит, что это даже сложнее, ведь приходится подолгу сидеть и смотреть в одну точку. Здесь нужна особая выдержка и внимательность.

— Мне стало интересно попробовать для себя что-то новое. Я прошла двухмесячные курсы. Там мы изучали, как себя нужно вести, как реагировать, как выявлять нарушения. Нам рассказывали, какие могут быть шпаргалки, на что обращать внимание в первую очередь. Плюс ко всему, я сама два года назад сдавала ЕГЭ, поэтому знаю, как еще могут школьники ухищряться: под пряжки проносят бумажки, в ручку встраивают записки, в подошву прячут шпаргалки, — рассказала Алина Борисова.

После обучения Алина, как и другие наблюдатели, сдала итоговое тестирование. При обнаружении какого-либо нарушения наблюдатель должен поставить метку, выбрать аудиторию и отправить комментарий в штаб, с полным описанием.

— К примеру, сегодня я выявила нарушение — организатор спал в аудитории. Я сразу же сообщила в штаб о том, что организатор не выполняет свои обязанности. Мое замечание устранили буквально за пять минут, — добавила Алина Борисова.

По словам наблюдателей, сложнее всего выявить шпаргалки. Особенно, если они написаны не на бумаге, а на теле ученика. К примеру, можно выйти в туалет закатать рукав и посмотреть. Там, естественно, это никак не проверяется. Таким методом некоторые недобросовестные участники пользуются. Но они сразу попадают под пристальное внимание, если человек часто выходит в туалет, а после быстро что-то записывает, это фиксируется, и за ним усиливается наблюдение.

— Я больше скажу, наблюдение проходит не только в онлайн-режиме. Все трансляции записываются, и потом их просматривают до марта следующего года. Иногда при повторном просмотре что-то выявляют, на что изначально не обратили внимание. Бывали случаи, когда некоторых ребят, которые нарушали во время сдачи ЕГЭ, приходилось отчислять из вуза, — прокомментировал региональный координатор корпуса общественных наблюдателей российского союза молодежи Илья Шахнович.

Илья Шахнович также отметил, что в ситуационно-информационном центре в Екатеринбурге чаще всего выявляют непреднамеренные технические нарушения. Бывает, камера не полностью охватывает аудиторию, либо участник за первой партой перекрыт принтером. Это исправляется быстро.

— Если у школьника обнаруживают шпаргалку, то он с составлением соответствующего акта удаляется, его работа не проверяется. Данный экзамен он может пересдать только через год. Экзамены по остальным предметам он имеет право сдавать. Сейчас выпускники все меньше используют технические средства, потому как их определить достаточно легко, так как в механизм видеонаблюдения внедрена интеллектуальная система контроля. Так, в предусмотренных алгоритмами случаях система реагирует, фиксируя определенные действия, и выводит на экран зону предполагаемого нарушения, — заключил Шахнович. Благодаря наблюдателям, с каждым годом количество нарушений становится все меньше. Например, в прошлом году в Свердловской области было 13 подтвержденных случаев нарушений участниками ЕГЭ. В этом году нарушений зафиксировано не было.