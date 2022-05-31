"Все иногда неудачно шутят, я тоже". Евгений Куйвашев высказался о танце школьников в лицее №12

Губернатор сказал, что увольнять из-за "неудачной шутки" директора образовательного учреждения нельзя. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал вызывающий танец молодых людей в екатеринбургском лицее №12. Он сказал, что увольнять из-за "неудачной шутки" директора образовательного учреждения нельзя.

Напомним, сегодня в социальных сетях и СМИ публиковалось видео, на котором ученики лицея исполнили экстравагантный танец в розовых футболках. В определенный момент молодые люди скинули их и продолжили танец в портупеях — выступление школьников восприняли как пропаганду ЛГБТ.

И директор лицея, и сами ученики назвали номер пародией на современные клипы поп-звезд и попросили не относиться к нему серьезно. Однако глава минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов спустя несколько часов после публикации видео потребовал уволить руководителя учебного заведения.

Свою позицию обозначил губернатор Свердловской области. "Завтра День защиты детей, и я хочу высказаться о том, что произошло в лицее №12 Екатеринбурга. Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие "пародии" мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум", — говорится в сообщении на странице Евгения Куйвашева "ВКонтакте".

По словам Евгения Куйвашева, родители учеников лицея ничего плохого в танце не увидели и поддержали директора Любовь Кулеву. Глава региона подчеркнул, что не допустит увольнения директора: "Она 50 лет работает педагогом, получила множество наград и благодарностей. Это одно из образцовых учебных заведений города. Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут".

Евгений Куйвашев заявил, что доверяет екатеринбуржцам больше, чем журналисту Владимиру Соловьеву, который обратил внимание на этот инцидент и вновь раскритиковал Свердловскую область.