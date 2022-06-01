Минпросвещения РФ поддерживает создание совета учителей-блогеров

В совет могут войти до 20 педагогов, у которых в соцсетях есть аудитория более 1 тыс. человек. Фото: Галина Соловьева

Общественный совет при Министерстве просвещения России в ходе заседания 1 июня поддержал идею создания в стране совета учителей-блогеров. В него могут войти до 20 педагогов, у которых в соцсетях есть аудитория более 1 тыс. человек.

Речь идет в частности о таких соцсетях, как "ВКонтакте", Telegram, "Яндекс. Дзен", "Одноклассники". При этом учителя-блогеры должны хорошо разбираться в образовательной тематике .

"Сегодня фокус потребления информации и доверия к ней активно смещается в сторону социальных сетей. Мы в своей работе активно взаимодействуем с лидерами мнений в разных сферах и хотели предложить закрепить это взаимодействие в формате Совета блогеров", — сообщается на сайте Минпросвещения.

Совет блогеров будет участвовать в обсуждении наиболее значимых вопросов о системе образования, а также предлагать инициативы, направленные на повышение престижа профессии учителя. В Минпросвещения подчеркнули, что инициатива создания совета исходила от самих учителей-блогеров, которые хотят быть в постоянном контакте с министерством, чтобы делиться своим видением организации педагогической деятельности.

Напомним, в начале мая стало известно, что Минпросвещения создаст объединение юных историков для продвижения исторической правды. Активные старшеклассники, заинтересованные в защите истории и подаче неискаженных исторических фактов, смогут выступать с инициативами, которые будут внедрять в школьную программу.

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