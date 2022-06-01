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Общество / Образование
1 июня 2022, 14:05

Уральский филиал РАНХиГС бесплатно обучит детей участников спецоперации на Украине

  Юлия Пастух
Уральский филиал РАНХиГС

Для получения гранта будущим студентам при сдаче экзаменов предстоит набрать минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. Фото: Алексей Кунилов

В 2022-23 учебном году для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, выделено 300 грантов на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета в Москве и в крупных филиалах Академии, включая уральский.

По словам директора Уральского института управления Руслана Долженко, для получения гранта будущим студентам при сдаче экзаменов предстоит набрать минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. Соискателей на участие в программе будет подбирать главное управление кадров Минобороны России. 

"Президентская Академия считает своим долгом в непростое для всех нас время сделать все возможное для поддержки тех, кто находится на переднем крае, защищая интересы нашей Родины. Это посильный вклад Академии в реализуемые государством важные меры социальной поддержки населения России. Работа по реализации этого решения проводится в тесном взаимодействии с Министерством обороны. Выделенные гранты позволят детям военнослужащих получить образование в одном из ведущих вузов страны", — прокомментировал инициативу проректор РАНХиГС Максим Назаров.   

Помимо этого, Академия будет участвовать в реализации указа президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым в российских вузах будут установлены специальные квоты приема для абитуриентов, чьи родители принимают или принимали участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины (в том числе, погибших при исполнении обязанностей военной службы). Как ранее писала "Областная газета", квота составит 10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки.

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Областная газета Свердловской области

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