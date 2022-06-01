Кабмин утвердил проект соглашения о взаимном признании дипломов РФ и ДНР

Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать соглашение о взаимном признании образования. Фото: сайт Правительства РФ

Россия и Донецкая Народная Республика продолжают работу по развитию связей в сфере образования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.

Документ уже согласован с Министерством иностранных дел России и согласован с ДНР.

"Решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней. Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой", — сообщается на сайте Правительства РФ.

Напомним, 6 апреля Михаил Мишустин подписал постановление о введении упрощенного порядка признания иностранного диплома о получении высшего образования. Такие меры были предприняты в связи с тем, что из-за действий недружественных государств получить подтверждение о подлинности диплома стало затруднительно. Воспользоваться упрощенной процедурой признания иностранного образования смогут выпускники зарубежных вузов, которые вернулись жить и работать в России.