Темы дня

Общество / Образование
1 июня 2022, 15:31

Кабмин утвердил проект соглашения о взаимном признании дипломов РФ и ДНР

Правительство

Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать соглашение о взаимном признании образования. Фото: сайт Правительства РФ

Россия и Донецкая Народная Республика продолжают работу по развитию связей в сфере образования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.

Документ уже согласован с Министерством иностранных дел России и согласован с ДНР.

"Решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней. Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой", — сообщается на сайте Правительства РФ.

Напомним, 6 апреля Михаил Мишустин подписал постановление о введении упрощенного порядка признания иностранного диплома о получении высшего образования. Такие меры были предприняты в связи с тем, что из-за действий недружественных государств получить подтверждение о подлинности диплома стало затруднительно. Воспользоваться упрощенной процедурой признания иностранного образования смогут выпускники зарубежных вузов, которые вернулись жить и работать в России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.06.2022, 20:10 / Общество
Почти 600 юных екатеринбуржцев отправились в Анапу на первом в 2022 году "Поезде здоровья"
01.06.2022, 18:45 / Общество
Владимир Путин предлагает выплачивать матерям-героиням по 1 миллиону рублей
01.06.2022, 18:18 / Культура
Артисты Михайловского театра исполнили "Лебединое озеро" в свердловской ОДКБ № 1
01.06.2022, 18:13 / Культура
Впервые на Ural Music Night откроются детские площадки
01.06.2022, 17:58 / Общество
Сотрудники свердловской ГИБДД сдали кровь для пострадавших в авариях детей