Глава Минобрнауки РФ заявил, что программы бакалавриата и магистратуры останутся в вузах

Валерий Фальков сказал, что полный отказ от Болонской системы в России невозможен. Фото: Галина Соловьева

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, как страна будет отходить от Болонской системы образования. Он заявил, что в вузах останутся программы бакалавриата и магистратуры, а университеты смогут сами устанавливать принципы обучения студентов.

По мнению министра, ограничивать возможности специалитета и создавать преимущества для бакалавриата и магистратуры нельзя. Вместо этого стоит дать возможность университетскому сообществу самому решить, какая форма обучения наиболее эффективна.

Валерий Фальков также сказал, что полный отказ от Болонской системы в России невозможен, так как окончившие бакалавриат граждане в некоторых случаях не смогут получить работу без диплома магистра.

"У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе. Ты не сможешь быть, допустим, судьей, если у тебя только бакалавриат по юриспруденции, нужно иметь степень магистра. Мы не можем этих людей ограничивать, это же конституционное право на образование", — заявил глава Минобрнауки РФ в интервью газете "Коммерсантъ".

К тому же он напомнил, что действующая система образования привычнее не только для российских студентов, но и для иностранных.

При этом Валерий Фальков назвал ряд недостатков Болонской системы, среди которых — недостаточно проработанное разделение уровней сложности программ бакалавриата и магистратуры в некоторых вузах, а также свободный доступ бакалавров, прошедших обучение на одной специальности, к другой, часто не связанной с предыдущим образованием студента. В России в будущем может появиться перечень специальностей со свободным поступлением в любую магистратуру и поступлением только по смежным областям.