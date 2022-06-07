Екатеринбургские школьники приняли участие во флешмобе "Союзмультфильма"

Дети оживили сюжет мультфильма "Дед Мороз и лето". Фото: Галина Соловьева

Екатеринбургская школа № 117 приняла участие во флешмобе "Ты – мультгерой!", организованном "Союзмультфильмом". Дети и педагоги оживили сюжет мультфильма "Дед Мороз и лето". В стороне не остался даже директор – он сыграл роль доктора.

Педколлектив долго выбирал образы: рассматривали сюжеты любимых всеми мультиков "Простоквашино" и "Теремок", однако необходимых костюмов не было.

"Дома мой сын попросил включить его любимый мультфильм "Дед Мороз и лето", который оказался тоже производства легендарной киностудии, так что в итоге остановились на этом мультфильме. Новый год – это еще и долгожданный праздник для детей, и сам мультфильм очень добрый, теплый и запоминающийся, особенно его финальная песня", – рассказал завуч по правовой работе школы, участник форума классных руководителей Павел Селин.

Несмотря на спонтанность выбора, реквизит подобрали быстро: с новогодней елки у завуча остался костюм Деда Мороза, для бутафорского мороженого в ход пошли салфетки и одноразовые стаканчики. В лучших традициях Станиславского директор школы Владислав Жук играл роль в настоящих медицинском халате и шапочке.

Отметим, во флешмобе "Ты — мульгерой!" могут принять участие все желающие. Для этого нужно выложить свою фотографию или видео в образе любимого персонажа "Союзмультфильма" до 14 июня на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #я_в_Союзмультфильме. Лучшие кадры попадут в журнал "Союзмультфильм", а их авторов пригласят на экскурсию по киностудии.