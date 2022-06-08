Мои друзья хоть не в Болонье…

Перед началом форума ректоры вузов прослушали Гимн Росси и Гимн Кыргызстана. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Екатеринбурге прошел форум ректоров университетов России и Киргизии. В уральской столице собрались руководители более ста ведущих вузов двух стран. Одной из главных тем саммита стало обсуждение реформы высшего образования, которую предстоит провести после выхода нашей страны из Болонской системы.

Возродить отечественное

По словам президента Российского союза ректоров, академика, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, эксперты, обсуждавшие болонский процесс еще на прошлой неделе, предложили иные модели организации системы высшего образования.

– Мы с коллегами вообще пришли к единому мнению, что мы в Болонскую систему не вступали, никакого документа на этот счет нет. Да, что-то оттуда брали. Я, например, всегда был противником этого – но случилось то, что случилось. Сегодня необходимо возродить нашу, отечественную, систему, совершенствовать ее. Думаю, будет повышена роль специалитета. На отдельных направлениях можно сохранить бакалавриат, к примеру, для иностранных студентов. Главный принцип сегодня – улучшение того, что у нас уже есть. Не так давно мы были первыми в мире, нужно стремиться вернуть позиции, – убежден Виктор Садовничий.

Российская высшая школа вступает в непростой период, уверены эксперты. Зарубежные рейтинговые агентства открыто заявляют о готовности дискриминировать успехи отечественных вузов. В этих условиях важно продолжать следить за глобальными тенденциями, реально оценивать достоинства и недостатки наших вузов в быстро меняющейся международной образовательной системе. Только так возможно не допустить снижения качества образования.

– У нас, в отличие от Запада, не англосаксонская система образования. Университет играет в обществе немного другую роль. Поэтому я с самого начала не принимал рейтинги как очень объективный показатель. Их недостаток в том, что они опираются на экспертное мнение, а это – субъективный фактор, – убежден Виктор Садовничий.

Фото: Полина Зиновьева

Ректоры УрГЭУ и УрФУ Яков Силин и Виктор Кокшаров в рамках форума подписали соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами Киргизии. Фото: Полина Зиновьева

Идем на Восток

Во время форума было принято решение о создании Ассоциации университетов России и Киргизии, а также подписан ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между вузами. По мнению ректора Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Абдылды Мусаева, это позволит странам более тесно взаимодействовать в вопросах высшего образования.

– Безусловно, сегодня – знаковое событие в отношениях двух стран, потому что при поддержке наших российских партнеров мы создали уникальную российско-киргизскую ассоциацию университетов. Это будет авторитетная организация, которая будет служить координирующим органом между образовательными структурами наших стран. Отрадно, что это сегодня первый, но самый важный подписанный документ, – отметил председатель Ассоциации вузов Киргизской Республики, профессор, ректор Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева Абдылда Мусаев.

Второй Форум (первый прошел в Бишкеке) проходит в юбилейный год для Киргизии – 30 лет со дня установления дипломатических отношений с Россией. За этот срок реализовано немало проектов в торговле, экономике, культуре, правовой системе. Более того, сегодня прорабатывается вопрос о строительстве в Киргизии девяти общеобразовательных школ с русским языком обучения.

– Главным объединительным стержнем между нашими народами всегда был и остается русский язык. В отличие от других стран, в Киргизии он имеет официальный статус, это закреплено в Конституции республики. Для нас русский язык является ключом к сокровищнице русской культуры, научно-техническим достижениям России, образовательным программам РФ, а также обеспечивает возможность для трудовой деятельности граждан Киргизии в России. В то же время это важно и для россиян, которые хотят познакомиться с нашими традициями, – подчеркнул первый заместитель министра иностранных дел Киргизской Республики Нуран Ниязалиев.

«Будет завидовать даже МГУ» На Среднем Урале сейчас создается современная студенческая инфраструктура. Как отметил Виктор Садовничий, кампусам уровня, которые сегодня строят в Екатеринбурге, «будет завидовать даже МГУ». Речь об этом шла на встрече руководителя Московского университета с губернатором Евгением Куйвашевым. Глава региона подчеркнул, что Свердловская область эффективно выстраивает сотрудничество со странами ЕврАзЭС, и в частности – с Киргизией. И вопросы взаимодействия вузовского сообщества сейчас крайне актуальны для региона. – Мы получили новые возможности в период подготовки к Всемирным студенческим играм. И главное наследие – это студенческий кампус мирового уровня, который будет передан Уральскому федеральному университету. Мы строим общежития для студентов, медицинский и общественный центры. К этому добавляются возможности расположенного рядом конгресс-центра, предназначенного для проведения различного рода мероприятий. Здесь же строится спортивная инфраструктура: Дворец водных видов спорта. Благодаря такому кампусу конкурентоспособность нашего образования и наших вузов значительно вырастет», – сказал Евгений Куйвашев.