Знания трещат по швам

В некоторых кабинетах парты стоят впритык – негде развернуться. Фото: Павел Ворожцов

Жителям села Маминского (Каменский ГО) очень нужна новая школа. Старое одноэтажное здание 1964 года постройки едва вмещает учащихся и педагогов и разве что не трещит по швам. Классы крохотные. Нет библиотеки и актового зала, для занятий физкультурой используется школьный огород. У властей округа средств на строительство новой школы нет. Решить проблему и получить софинансирование можно – только попав в региональную целевую программу.

Ютимся, как можем

Ещё пять лет назад в Маминской школе учились около 100 детей, сейчас же их количество приближается к 200. Потребность в новом образовательном учреждении стоит очень остро, говорит директор школы Юлия Гобец:

– У нас быстро растёт население, приезжают семьи, строят дома. Скоро на территории села начнет работу горнорудная компания, значит, жителей будет ещё больше. На новый учебный год мы уже набрали 25 первоклассников, и это только начало. Плюс к ним наверняка еще добавятся ребята из соседних сел – Исетского, Троицкого и других. Там нет образовательных учреждений, мы автобусом возим учеников к себе.

В Маминской школе тепло, уютно, чисто. В кабинетах и столовой – современное оборудование, в спортзале недавно завершился капремонт. Но абсолютно все помещения очень тесные. В большинстве классов всего 18–20 посадочных мест. Нет специализированных кабинетов физики, биологии, географии. Нет актового зала и библиотеки: массовые мероприятия приходится проводить на улице, а за книгами ходить в клуб или приглашать библиотекаря в школу.

Отсутствуют кабинеты технологии: швейные машинки для девочек и станки с инструментами для мальчиков попросту некуда ставить. На всё здание – только один санузел. Гардеробы и раздевалки в спортзале выглядят как закутки, а педагоги (их 20 человек) все разом могут поместиться в учительской только стоя (так иногда проходят совещания!). Не хватает места поварам.

– В столовой за один раз мы можем накормить только 60 человек, поэтому приходится накрывать завтраки и обеды несколько раз. На кухне оборудование хорошее, но нет отдельных цехов для приготовления салатов, выпечки – ютимся, как можем. Возле плит целый день снуём, жара стоит, а сполоснуться негде, – рассказывает школьный повар Светлана Пирогова.

Огород вместо спортплощадки

С советских времён при Маминской школе сохранился огород: летом дети и педагоги высаживают на грядках лук, капусту, кабачки, морковь…Вместе их поливают и пропалывают, вместе снимают урожай. А зимой огород превращается…в спортплощадку.

– Проводим здесь физкультуру на лыжах для младших классов. Старшеклассников приходится водить за реку в лес, где мы заранее прокладываем лыжню, или на старый стадион в селе. Других вариантов нет, – говорит преподаватель физкультуры с 47-летним стажем Евгений Матвеев.

Школьный спортзал едва вмещает учеников. Когда-то он был самым большим в Каменском районе, принимал соревнования, вспоминает Евгений Мартемьянович. А теперь он самый маленький, хотя и отремонтированный. Тренерской как таковой нет, спортинвентарь последний раз он закупался 7 лет назад и требует обновления. Крохотная комнатка, где он хранится, его еле вмещает.

Нуждается в ремонте и само здание школы: коммунальные сети изношены, течет крыша. На площадке перед зданием нужно менять асфальтовое покрытие.

– У нас очень хорошие дети, дружный педагогический коллектив. Приходят и молодые кадры – недавно приняли завуча, а осенью сразу после университета ждем преподавателя русского языка и литературы. В общем, кадры для качественного обучения ребят есть – для полного счастья не хватает только новой, просторной, современной школы. А старое здание после ремонта можно было бы отдать под дополнительное образование – детские кружки и секции, – делится планами Юлия Гобец.

Сейчас при школе работает лагерь с дневным пребыванием детей, его посещают более 60 школьников. Фото: Павел Ворожцов

Привет от пермяков

Решением проблемы может стать строительство новой школы, говорит глава Каменского ГО Сергей Белоусов. Но силами местного бюджета такой проект не потянуть – только стартовая его цена превышает 250 млн рублей. Нужна финансовая помощь области, а чтобы получить её, необходимо войти в региональную программу по строительству и реконструкции образовательных учреждений.

Районные власти уже приняли меры. Для нового объекта подготовлен земельный участок по соседству с действующей школой. Заключен муниципальный контракт на проектную документацию с подрядчиком – тюменской компанией «Промпроект». За основу нового здания будет взят проект школы в селе Филипповка Пермского края. Он признан Минстроем России «экономически эффективным для повторного использования». Каменскому селу пермский вариант подходит по всем параметрам.

– Это будет современное трёхэтажное здание на 220 мест, – поясняет Сергей Белоусов. – В нём разместятся классы начальной и старшей школы, специализированные кабинеты, библиотека, спортзал, столовая, медицинские кабинеты, помещения административного назначения – в общем, все что необходимо для организации нормального полноценного обучения.

Сейчас подрядчик приводит сметы в соответствие с текущими ценами. До конца июня документацию должны направить на госэкспертизу, она займёт 60 дней. Тогда уже будет понятна стоимость нового образовательного учреждения. С готовым проектом администрация Каменского округа подаст заявку на участие в областной программе на 2023 год, чтобы получить софинансирование и начать стройку.

Весь в школе действует лагерь с дневным пребыванием детей, его посещают более 60 ребятишек. Фото: Павел Ворожцов

Школьные повара мечтают о просторной кухне. Фото: Павел Ворожцов

Школьный спортзал недавно ремонтировали, но всё равно он очень маленький. Фото: Павел Ворожцов

В учительской не развернёшься, говорят педагоги. Фото: Павел Ворожцов

Небольшая спортплощадка при школе требует обновления. Фото: Павел Ворожцов