Кабмин РФ утвердил правила проведения эксперимента по созданию цифровых дипломов

Уточняется, что созданные документы не будут иметь юридической силы и по завершении эксперимента будут удалены из системы. Фото: Павел Ворожцов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил параметры проведения эксперимента по созданию дипломов и аттестатов об образовании в электронном виде. Проект будет длиться почти до конца года.

В рамках первого этапа, который пройдет с 1 июля по 31 августа, будут отрабатываться механизмы формирования аттестатов об окончании школ. Следующие два месяца, с 1 сентября по 31 октября, посвятят практике передачи этих документов в личный кабинет на Госуслугах. С 1 ноября по 25 декабря в работу включат дипломы об окончании вузов.

Уточняется, что созданные документы не будут иметь юридической силы и по завершении эксперимента будут удалены из системы.

"Предполагается, что впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет при желании использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами", — говорится на сайте кабмина.

Кроме того, отработка механизмов формирования электронных дипломов и аттестатов обеспечит полноценную работу суперсервисов "Поступление в вуз онлайн" и "Электронные документы об образовании" на портале Госуслуг.

Напомним, 6 апреля Михаил Мишустин подписал постановление о введении упрощенного порядка признания иностранного диплома о получении высшего образования. Такие меры были предприняты в связи с тем, что из-за действий недружественных государств получить подтверждение о подлинности диплома стало затруднительно. Воспользоваться упрощенной процедурой признания иностранного образования смогут выпускники зарубежных вузов, которые вернулись жить и работать в России. 1 июня правительство утвердило проект соглашения о взаимном признании дипломов РФ и ЛДНР.

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