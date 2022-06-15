Поспорим про ЕГЭ

Для выпускников предусмотрен дополнительный период ЕГЭ, экзамены можно будет сдать 5, 8 и 20 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Правила подачи заявления о несогласии с выставленными за экзамен баллами опубликовал Рособрнадзор. У выпускников есть два дня после официального объявления результатов. Сделать это можно в образовательных организациях и в местах регистрации на сдачу ЕГЭ.

Первые результаты экзамена выпускники стали получать на прошлой неделе. 10 июня опубликовали баллы, которые школьники набрали по химии, литературе и географии. В Свердловской области 23 одиннадцатиклассника получили 100 баллов по этим предметам. Работы более 400 выпускников также оценены высоко – 80 баллов и выше.

– Для того, чтобы иметь возможность подать документы в вузы по профилю, в 2022 году необходимо набрать не менее 37 баллов по географии, 32 – по литературе и 36 – по химии, – рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяна Умнова.

Выпускница гимназии №144 Екатеринбурга Екатерина получила за экзамен по русскому языку 80 баллов, это твердая пятерка, как говорит ее мама Галина Горшкова. К тому же этого достаточно для поступления на выбранные специальности.

– Честно говоря, мы рассчитывали на 90 баллов, но тема для сочинения попалась достаточно сложная, много времени ушло на раздумья, и кое-что дочь просто не успела доделать. К тому же это такой первый опыт серьезного экзамена, сейчас ведь сдают ЕГЭ дети, у которых из-за коронавирусных ограничений не было возможности попробовать свои силы в ОГЭ (основной государственный экзамен, его сдают выпускники девятых классов. – Прим. ред.), и когда она первый экзамен сдала, там еще нервозность была, опыта нет, а все остальные экзамены она писала уже лучше. Мне сейчас говорит, что балл будет намного выше.

Оспаривать баллы Екатерина Горшкова не стала, уверена, что получила ровно столько, сколько заработала. Но у других выпускников, не согласных с оценкой, есть возможность подать апелляцию. Сделать это необходимо в течение 48 часов после официального объявления результатов ЕГЭ. Составить документ надо в двух экземплярах: один остается у школьника, второй необходимо передать председателю Государственной экзаменационной комиссии. Дальше заявление уходит в конфликтную комиссию, ее члены уже рассмотрят жалобу, они же назначат время и место апелляции.

Если ошибка техническая, к примеру – компьютер неверно считал результат, то оценка обновится автоматически. Если же вопросы есть к письменным или устным ответам, то в таком случае до встречи с выпускником в конфликтной комиссии изучат сначала аудиозаписи, копии работ, протоколов с оценками, все материалы экзамена, кроме черновиков.

На заседание конфликтной комиссии выпускник может прийти как один, так и с родителями или законными представителями. Чаще всего обсуждение результатов занимает не больше получаса, а решение принимается не всегда в пользу школьника. Баллы могут как добавить, так и снять.

Если школьник заметил нарушения еще во время ЕГЭ, об этом необходимо сообщать сразу. Заявление можно подать в тот же день, не покидая пункта проведения экзамена. К таким нарушениям относятся: отсутствие или недостаточное количество листов для черновика, или шум, который мешал выполнять задания. Такие жалобы рассматриваются в течение двух дней, члены комиссии пересматривают записи с видеокамер, опрашивают наблюдателей, и в случае подтверждения фактов нарушения у выпускника появляется возможность пересдать ЕГЭ в резервный день.

Основная волна ЕГЭ в Свердловской области завершится 21 июня, выпускники будут сдавать информатику и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии. – Прим. ред.). Результаты последнего экзамена опубликуют не позднее 6 июля. Для школьников, у которых два экзамена совпали в один день или тестирование пропускается из-за болезни, предусмотрены резервные даты (с 23 июня по 2 июля).

Важно Вопросы, касающиеся ЕГЭ, можно задать по телефонам «горячей» линии: +7 (343) 312–02–23, +7 950 647 70 93, +7 950 647 61 12.

К сведению По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, для каждого участника экзамена создан личный кабинет на сайте https://gia66.ru, где логином является фамилия выпускника, а паролем — номер заявления о регистрации на участие в ЕГЭ. В кабинете можно узнать результаты и подать апелляцию — там же появится результат ее рассмотрения.