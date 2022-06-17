Российских старшеклассников обучат распознавать фейки

В Минобразования Свердловской области заявили, что в региональных школах уделяется большое внимание обучению детей кибербезопасности. Фото: Владимир Мартьянов

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представители Минпросвещения РФ и АНО "Диалог Регионы" договорились о реализации проекта по повышению цифровой грамотности старшеклассников. Их будут обучать отделять фейки от достоверной информации.

Для реализации проекта будет привлекаться сообщество учителей. Первый замглвы Минпросфещения РФ Александр Бугаев напомнил, что в рамках систематической борьбы с недостоверными сведениями в интернете министерство создало информационную систему "Моя школа", где ученики могут получить достоверную информацию по всем школьным предметам.

В свою очередь гендиректор "Диалога" Владимир Табак отметил, что прививать молодому поколению цифровую грамотность, умение критически мыслить и проверять достоверность информации нужно начинать со школы.

"Это базовый навык в интернете для любого человека. Мы на системной основе занимаемся фейками и совместно с Минпросвещения задумали крупный проект по внедрению образовательного контента по проверке информации в школах. Надеюсь, наши совместные усилия научат детей безопасному поведению в сети и спасут их от любых информационных угроз", — сказал Владимир Табак.

В Минобразования Свердловской области заявили, что в региональных школах уделяется большое внимание обучению детей кибербезопасности.

"Родители, конечно, тоже должны принимать в этом участие – интересоваться, с кем ребенок общается в интернете, какие ресурсы посещает. Особенно в период каникул, когда у ребенка больше свободного времени, и он не посещает школу. Должно насторожить, когда много времени уделяется тематическим группам в социальных сетях и резко меняется окружение или интересы", — отметил начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования регионального Минобразования Дмитрий Шиловских.