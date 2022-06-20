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20 июня 2022, 20:30

ЕГЭ по информатике обогнал физику по популярности в Свердловской области

ЕГЭ

В первый день сдачи финального предмета по ЕГЭ было задействовано 144 пункта проведения экзамена. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале завершается основной этап сдачи ЕГЭ — 20 и 21 июня выпускники сдают экзамены по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. В первый день сдачи финального предмета по ЕГЭ было задействовано 144 пункта проведения экзамена.

В 2022 году этот предмет выбрали более 4 тысяч выпускников. Отметим, что с прошлого года сдача ЕГЭ по информатике проводится на компьютерах, а не на бумаге, как раньше.

"Для подготовки к проведению госэкзамена в течение года в регионе было проведено несколько федеральных и региональных тренировок. Все это позволило не допустить в ходе самого экзамена технических сбоев, а также помогло школьникам пройти апробацию и отработать технологические навыки", — заявила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования свердловского Минобразования Татьяна Умнова.

На 27 заданий дается 3 часа 55 минут. Специально для ЕГЭ были разработаны задания на практическое программирование на С++, Java, C#, Pascal, Python и школьном алгоритмическом языке. Результаты экзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям станут известны 4 июля, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, на прошлой неделе "ОГ" писала о завершении основного этапа написания ЕГЭ по русскому языку. 100 баллов из 100 смогли набрать 36 выпускников.

Областная газета Свердловской области

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