Уральский школьник сдал ЕГЭ по физике и русскому языку на 200 баллов

Фото: Павел Ворожцов

Школьник из Каменска-Уральского стал первым в этом году участником ЕГЭ из региона, набравшим за экзамен 200 баллов.

Высший балл за физику и русский язык получил ученик школы № 35 Николай Топоров. По словам директора школы Ирины Анульевой, выпускник учился на отлично с первого класса, был многократным призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и английскому языку, а также призером олимпиады "Алхимия будущего". Молодой человек планирует подать документы в Московский инженерно-физический институт на факультет нанотехнологий и в Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина в физико-технологический институт.

Выпускнику Екатеринбургского суворовского военного училища Семену Симонову до 200 не хватило всего двух баллов: в его копилке 100 баллов по математике и 98 — по русскому языку.

Отметим, сегодня завершился основной период ЕГЭ. По данным на 21 июня, в Свердловской области 86 стобалльников —среди них школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артемовского, Новоуральска, Ирбита, Краснотурьинска, Кировграда и других муниципалитетов.

Результаты последнего экзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям объявят не позднее 4 июля. Кроме того, выпускники ожидают объявления результатов по обществознанию, биологии и иностранному языку.

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