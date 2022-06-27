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Общество / Образование
27 июня 2022, 18:01

Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника

Владимир Путин

Решение о проведении в России Года педагога и наставника связано с признанием особого статуса педагогических работников. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году в РФ Года педагога и наставника. Это сделано с целью признания особого статуса педагогических работников.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено в течение трех месяцев сформировать оргкомитет, утвердить его состав, а также обеспечить разработку плана основных мероприятий. Кроме того, органам исполнительной власти регионов России также рекомендовано проводить мероприятия, утвержденные к Году педагога и наставника.

Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть 27 июня.

Напомним, что 2021-й был Годом науки и технологий, а 2022-й стал Годом культурного наследия народов России.

Областная газета Свердловской области

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