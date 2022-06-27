План по созданию в России новой системы образования представят осенью

Валерий Фальков пояснил, что признание дипломов подразумевает не членство в Болонской системе, а двустороннее соглашение либо коммуникации между вузами. Фото: Владимир Мартьянов

В Госдуме РФ прошли парламентские слушания по теме "Развитие системы высшего образования в России". Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что комплекс мер по созданию в стране новой системы образования будет представлен осенью 2022 года.

"Сейчас мы с коллегами из профильного комитета Госдумы по науке и высшему образованию проработаем, обобщим и уже осенью выйдем с комплексом соответствующих мер", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что студентам не стоит волноваться из-за того, что после исключения РФ и Белоруссии из Болонской системы их дипломы могут не признать в других вузах мира. Валерий Фальков пояснил, что признание дипломов подразумевает не членство в Болонской системе, а двустороннее соглашение либо коммуникации между вузами.

Напомним, что в начале июня глава Минобрнауки РФ заявил, что в отечественных вузах останутся программы бакалавриата и магистратуры, а университеты смогут сами устанавливать принципы обучения студентов. Министр также подчеркнул, что полный отказ от Болонской системы обучения в России невозможен, так как окончившие бакалавриат граждане в некоторых случаях не смогут получить работу без диплома магистра.