Учись не хочу

Дискуссионная сессия Всероссийского проекта «Твой ход» стала площадкой для презентации новой программы поддержки студенчества. Фото: департамент информполитики

В минувшее воскресенье губернатор Евгений КУЙВАШЕВ в рамках празднования Дня молодежи встретился со студентами вузов и организаций среднего профобразования на дискуссионной сессии Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Глава региона заявил о подготовке масштабной программы поддержки студенчества.

– Если мы мысленно объединим студентов УрФУ, которых 63 тысячи, и студентов остальных вузов, мы получим 10 процентов жителей Екатеринбурга. И мы приложим все усилия, чтобы помочь студентам. При составлении параметров программы мы исходили из ответов молодых людей, в том числе нового поколения управленцев — чего не хватает студенту? Хочу, чтобы наш регион стал центром притяжения талантливой молодежи всего макрорегиона, в том числе Уральского федерального округа и Дальнего Востока. Чтобы к нам ехали молодые, дерзкие, талантливые, умные. Чтобы здесь была в хорошем смысле конкурентная среда, благодаря чему потом появится реальный отечественный продукт, который будет работать на благо всех нас, — сказал глава региона.

Основные моменты

Рабочее название анонсируемой программы – «Кампус», однако студентам предложили придумать свое. Самые креативные идеи возьмут на вооружение. Старт данного проекта намечен на 2023 год. Необходимо отметить, что предстоящие меры поддержки направлены на студентов очной формы обучения. Сама программа будет иметь несколько ключевых направлений. Прежде всего, речь идет о финансовой поддержке. В рамках программы студент сможет получить кредит на обучение под 1,5–2 процента. Выплачивать его можно будет после окончания вуза в течение пяти лет.

Особое внимание будет уделено размеру стипендий. Сегодня средняя сумма данной выплаты — 2,5 тысячи рублей, планируется довести эту сумму до 10 тысяч. То есть размер надбавки составит около 7,5 тысячи рублей. Все первокурсники смогут получить доплату независимо от того, на бюджете учится студент или же на коммерческой основе. Начиная со второго курса по пятый на доплату смогут рассчитывать только те, кто учится на «хорошо» и «отлично». Более того, будет создан фонд, через который будет проходить специальная стипендия одаренным обучающимся.

Еще один вопрос, который обсудили студенты с Евгением Куйвашевым, касался мест в общежитиях.

-Да, нехватка есть, многим приходится снимать квартиры. Как решить эту проблему? В регионе возможно использовать уже имеющийся инструмент. Нашим застройщикам бесплатно областное правительство или муниципальные власти выделяют землю под строительство арендного жилья. К августу данную программу должны проработать, – отметил губернатор.

Не менее важно для студентов создание карты скидок. Запуск специальной программы позволит учащимся посещать кафе, рестораны, кинотеатры, спортивные мероприятия, музеи, театры с дисконтом, размер которого будет доходить до 50 процентов. Партнеров этой инициативы регион готов поддержать налоговыми льготами.

На встрече от молодых людей поступило предложение привлекать работодателей к трудоустройству студентов по направлениям их обучения. Для этого глава региона предложил создать банк студенческих вакансий с разработкой специального приложения для этого. Кроме того, собравшиеся договорились создать студенческий форум и площадки для дальнейшей коммуникации.

Первый экзамен

Программа поддержки студенчества, которая будет разработана в регионе, напрямую касается и сегодняшних школьников. Основная волна ЕГЭ завершена. Сейчас экзамены сдают те, кто по уважительной причине (заболел или два предмета совпали в один день) не смог этого сделать по расписанию.

В Свердловской области самый лучший результат сейчас у выпускника школы №35 Каменска-Уральского Николая Топорова. Одиннадцатиклассник набрал 200 баллов за физику и русский язык. По словам директора школы Ирины Анульевой, молодой человек учился на «отлично» с первого класса. Теперь планирует подать документы в Московский инженерно-физический институт на факультет нанотехнологий и в Уральский Федеральный университет имени Б.Н. Ельцина в физико-технологический институт.

А вот выпускник Екатеринбургского суворовского военного училища Семён Симонов до 200 не дотянул всего два балла. По русскому языку получил 98 баллов.

Всего же в Свердловской области, по данным на 21 июня, 86 выпускников набрали по 100 баллов. Среди них школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артёмовского, Новоуральска, Ирбита, Краснотурьинска, Кировграда и даже отдаленного поселка Пелым. Выпускница сельской школы №1 Екатерина Габова получила сто баллов по истории. Девушка, по словам директора Татьяна Смирновой, не была круглой отличницей, но смогла показать свой максимум именно на итоговой аттестации.

Для сравнения: в прошлом году 100 баллов на ЕГЭ набрали 172 человека, 12 получили по 200 баллов. В этом году результаты скромнее говорят педагоги, прежде всего из-за пандемии.

– Нынешние выпускники не опробовали свои силы на основном государственном экзамене в 9-м классе. В 2020 году как раз только началась пандемия, и дети ушли на дистанционку, поэтому экзамены сдавать не пришлось, и ЕГЭ для них, по большому счету, – первое серьезное испытание, – рассказала учитель по русскому языку и литературе Ирина Сырмолотова.

ЕГЭ, ЕГЭ – вот вам ОГЭ

После 9-го класса ученики стоят на распутье: продолжить обучение в школе или поступить в колледж, и набранные на ОГЭ баллы – как решающий аргумент, а если выпускник решит остаться, то оценки повлияют на выбор профильного класса.

В 2020 году в России согласно новому образовательному стандарту (ФГОС) появились профильные 10–11 классы. Два года система работала в тестовом режиме. Теперь все старшеклассники по итогам ОГЭ выбирают тот или иной профиль, всего их 5.

Жительница Первоуральска Алина Дмитриева мечтает стать судмедэкспертом. В этом году девушка окончила 9-й класс и сдала выпускные экзамены, ей необходимо было показать хороший уровень знаний по химии, биологии, русскому языку и математике. Буквально на днях стали известны результаты, которые, делится школьница, не могут не радовать. У девятиклассницы был четко продуманный план: подготовиться к аттестации, написать экзамены на высокие баллы, поступить в естественно-научный класс родной школы №9 в Первоуральске.

– Только биологию сдала на 4, остальные экзамены на 5. Сложнее всего было успокоиться перед самим экзаменом, а после дождаться результатов. Химия показалась мне наиболее легким предметом, как бы странно это ни звучало, – делится Алина.

Прием в профильные классы будет открыт только в конце лета, но выпускница уверена: она попадет на нужное ей направление. За два года (10–11 классы) еще подтянет профильные химию и биологию, на ЕГЭ покажет хороший результат и поступит в медицинский вуз, как и мечтает.

– Ближе к середине 10-го класса буду просматривать задания, заострять внимание на сложных моментах, писать пробные варианты и разбирать ошибки. Не так страшен экзамен, как о нем говорят. Конечно, это тяжело и нервно, но, как ни банально, нужно готовиться и решать задания, читать учебники и заниматься, иначе ничего толкового не выйдет, – подчеркнула выпускница.

Набор в профильные классы будет индивидуальный. Посчитают баллы, набранные на ОГЭ по обязательным предметам, и обязательно учтут портфолио за последние два года, это достижения девятиклассников на олимпиадах и конкурсах. За каждую победу можно получить от 1 до 15 баллов в зависимости от уровня награды.

По сумме баллов сформируется рейтинг ученика. Места в профильных классах получат те, кто вошел в топ-25 (в одном учебном коллективе не более 25 человек). Сколько открывать профильных направлений, школы решают самостоятельно.

Если мест в нужном классе не окажется, то ученику придется выбрать либо другой профиль, либо сменить школу. Учащиеся 10 и 11 классов не «привязаны» регистрацией к определенным учебным заведениям.

Профильные классы: Универсальный – изучают базовые предметы и углубленно отдельные предметы (на усмотрение школы) Естественно-научный – математика, геометрия, биология и химия Гуманитарный – русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание Социально-экономический – математика, геометрия, право, география, экономика Технологический – математика, физика, информатика В каждом профиле есть обязательные предметы (не менее четырех), по которым будет больше часов.

Как посчитать количество баллов: Успеваемость и ОГЭ по профильным предметам 3 = 6 баллов 4 = 8 баллов 5 = 10 баллов

Призовые места за участие в олимпиадах и конкурсах школьный уровень – 1 балл муниципальный уровень – 5 баллов региональный уровень – 10 баллов федеральный уровень – 15 баллов

Профильные классы: Универсальный – изучают базовые предметы и углубленно отдельные предметы (на усмотрение школы) Естественно-научный – математика, геометрия, биология и химия Гуманитарный – русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание Социально-экономический – математика, геометрия, право, география, экономика Технологический – математика, физика, информатика В каждом профиле есть обязательные предметы (не менее четырех), по которым будет больше часов.