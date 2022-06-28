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28 июня 2022, 11:21

Глава Среднего Урала рассказал о проекте поддержки студенчества "Кампус"

УрФУ

Для реализации проекта потребуется создать специальный фонд, в который будут вкладываться не только государственные деньги, но и средства бизнеса, будущих работодателей и меценатов. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе выступления с отчетом о работе правительства в 2021 году заявил, что считает Екатеринбург студенческой столицей России. Он рассказал о проекте "Кампус" и пообещал увеличить стипендии студентам за счет региональных средств.

"Кампус" является проектом поддержки студенчества в Свердловской области. В частности, в его возможности будут входить образовательный кредит в рассрочку на 10 лет, льготы на аренду жилья, а также студенческие скидки в магазинах, музеях, кафе, театрах и фитнес-центрах.

Чтобы реализовать проект, потребуется создать специальный фонд, в который будут вкладываться не только государственные деньги, но и средства бизнеса, будущих работодателей и меценатов. Фонд начнет свою работу уже в этом году.

"Такая поддержка привлечет в наши вузы не только наших ребят, которые сомневались, стоит ли учиться в Екатеринбурге, но и студентов из других регионов России и, не побоюсь об этом заявить, из других стран", — отметил глава региона.

Областная газета Свердловской области

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