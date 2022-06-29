Госдума исключила из закона понятие "образовательная услуга"

По словам председателя Госдумы, решение повысит престиж профессии учителя. Фото: Галина Соловьева

Из текста закона "Об образовании в Российской Федерации" исключили понятие "образовательная услуга". Соответствующие поправки депутаты одобрили сегодня в третьем, окончательном, чтении.

"Педагоги занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения, а не оказывают услугу", — прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новый закон, по его словам, повлияет на рост престижа профессии учителя.

Как ранее отмечал Вячеслав Володин, важно повышать социальный статус учителя, расширять возможности для его профессиональной и творческой реализации, помогать в решении бытовых проблем. От этого во многом зависит качество образования, будущее наших детей и страны.

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