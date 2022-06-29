Мест нет, но…

Распределение мест в Екатеринбурга прошло в мае, и не все дошкольники попали в желаемые детские сады. Фото: stock.adobe.com

В этом году в Екатеринбурге значительно упростили процедуру перевода малышей из одного детского сада в другой. Для этого был разработан специальный электронный сервис. Сэкономило ли это время и нервы родителям, выяснял корреспондент «ОГ» Сергей ХАНДЮКОВ.

Жительница Екатеринбурга Наталия Самойлова чуть больше года назад записала свою дочь в очередь в детский сад, чтобы гарантированно получить место в учреждении рядом с домом. После распределения (оно в уральской столице проходит в мае) выяснилось, что садик совсем не тот, в который хотелось.

– У меня дочке около трех лет сейчас. Ее записали в детский сад, который находится на приличном расстоянии от нашего дома. Нужно либо на машине отвозить, либо на коляске, что не всегда удобно, особенно если после этого нужно бежать на работу. В самом учреждении нам сказали, что есть два пути решения: снова обращаться в управление образования Екатеринбурга и писать заявление, что мы отказываемся от этого детского сада и просим предоставить другой, или идти в тот детский сад, который нам дали, а уже потом с кем-то поменяться местами. Но это может быть не быстро.

В ведомстве Наталии предложили поставить их снова в очередь. Однако предупредили, что система при отборе будет искать для них еще более отдаленные детсады, так как все места в ближайших уже распределены. В итоге Наталию этот вариант не устроил.

– Пока мы приняли тот детсад, который нам предложили. Надеемся, мы сможем с кем-то поменяться до сентября. Но думаем, что наши шансы на успех стремятся к нулю. Тогда, наверное, будем нанимать нянечку. Хотя некоторым мамам повезло, их детей зачислили в желаемый сад. Но, как они говорят, вставали они на очередь туда едва ли не в день рождения ребенка. Подавать за год – это уже поздно.

В администрации Екатеринбурга пояснили, что перевод ребенка из одного детского сада в другой возможен только в том случае, если малыш уже является воспитанником детского сада. Можно воспользоваться специальным электронным сервисом «Перевод в ДОО» (доступен в Личном кабинете гражданина на портале Екатеринбурга екатеринбург.рф). На странице нужно указать желаемую группу текущего учебного года. Сервис в режиме реального времени выдаст информацию о свободных местах в десяти «нужных» детских садах в двух районах города, то есть выбрать будет из чего. Далее нужно зарезервировать место, бронь будет действовать в течение шести рабочих дней — три дня дается на отчисление из дошкольной организации, куда ребенок ходит, и три дня на зачисление в новый детский сад. Для тех, кто только получил место в детском саду на следующий 2022–2023 учебный год, перевод возможен с 1 сентября, то есть после зачисления.

С помощью сервиса около полтора тысяч детей уже сменили дошкольное учреждение. Также в администрации Екатеринбурга рекомендовали родителям как можно раньше вставать на учет. Порядковый номер учетной карточки ребенка, в соответствии с которым она рассматривается при комплектовании муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОО), формируется по дате постановки ребенка на учет. Если коротко: чем раньше подать заявку, тем лучше.

Начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Департамента образования администрации Екатеринбурга Наталья Ведерникова уточнила: в этом году детские сады города готовы принять почти 23 тысячи дошколят.

– Дошкольный образовательный комплекс Екатеринбурга – это 347 учреждений (457 зданий), в которых обучается более 84,5 тысячи детей в возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе 3,8 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. В новом учебном году учреждения готовы принять еще почти 23 тысячи юных екатеринбуржцев.

Наталья Ведерникова акцентировала внимание на том, что в 2022–2023 учебном году количество мест будет увеличено примерно на 4,6 тысячи по сравнению с прошлым годом. Впервые будут обеспечены местами почти все дети в возрасте от 2 до 3 лет, состоящие на учете в электронной очереди, – всего таких 11,5 тысячи.

Электронный сервис поиска свободных мест в детских садах работает пока только в Екатеринбурге. В муниципалитетах информацию нужно узнавать в местных управлениях образования. К примеру, в Среднеуральске в мае состоялось заседание комиссии по комплектованию детских садов. Списки были сформированы только в середине июня, но сразу среди родителей нашлись те, кто хочет для своего ребенка другой садик.

– Вот буквально несколько дней назад обратились к нам двое родителей. Одного не устраивает выделенный сад, второй, наоборот, хочет попасть в этот сад. Обмен местами возможен. Это сиюминутно можно решить, – рассказывает начальник управления образования Среднеуральска Светлана Кулагина. – Часто бывает: когда родитель подает заявление на получение места, он проживает на одной территории, указывает соответствующие детские сады, а в момент комплектования он уже переехал и не уведомил об этом. Теперь для него желаемый детский сад – другой. Тем не менее, по возможности мы просьбы родителей удовлетворяем.

В каждом муниципалитете разработано и утверждено соответствующее положение по зачислению детей в дошкольные учреждения. Там прописан порядок перевода и комплектования детских садов.

– Когда родитель встает на учет в очередь на получение места для своего ребенка, он указывает до трех желаемых детских садов. Как правило, в один из этих трех его зачисляют при наличии места. Если же ребенок в очереди далеко не первый, и в желаемых детских садах свободные места отсутствуют, тогда его «комплектуют» в другой сад, где место есть. Если родителя не устраивает учреждение, и он хочет перевестись в другое, необходимо подать заявление в орган управления образования. Специалист при появлении свободного места оповестит родителя. До этого родитель может принять решение посещать то учреждение, в котором ему предоставлено место, либо отложить решение вопроса, если у семьи есть возможность, чтобы ребенок находился дома до получения места в желаемом детском саду. Обычно мы такие вопросы решаем с родителями индивидуально, – добавила Светлана Кулагина.

В Екатеринбурге увеличилось количеств мест для малышей в детских садах от 1,5 до 2 лет 2021–2022 уч.год 322 места 2022–2023 уч.год 1225 мест от 2 до 3 лет 2021–2022 уч.год 7090 мест 2022–2023 уч.год 10733 мест

Важно Ясли в частных детских садах региона станут доступнее. В этом году там за счет регионального и федерального финансирования откроют 120 бюджетных мест для детей до трех лет. Участвуют в проекте пять коммерческих учреждений, 4 находятся в Екатеринбурге и одно в Нижнем Тагиле. Это центр развития «Дошколенок», сеть частных детских садов «Леопольд», ясли-сад «Звездочка», «Мой дошколенок» и «Супер-Почемучки». Родительская плата в этих садиках будет равна стоимости посещения муниципального. Для сравнения, в месяц в государственном детсаду мамы и папы платят около трех тысяч, в частном – от 15 тысяч рублей.