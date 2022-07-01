Темы дня

Общество / Образование
1 июля 2022, 13:11

Правительство РФ утвердило концепцию подготовки педагогов до 2030 года

учитель с учеником

В дальнейшем планируется создание и внедрение системы независимой оценки подготовки преподавателей, организация во всех регионах России сети психолого-педагогических классов и формирование новой образовательной инфраструктуры.  Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ об утверждении долгосрочной Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования. Она подразумевает внедрение единых подходов к структуре, содержанию и оценке качества подготовки преподавателей, а также увеличение числа студентов, обучающихся по педагогическим программам на условиях целевого договора.

Сегодня педагогов в России готовят на базе 440 колледжей и 229 вузов. Каждый из университетов определяет собственную программу подготовки преподавателей, из-за чего методы обучения в разных вузах могут отличаться.

Утвержденный кабмином документ должен исправить этот недочет. Согласно Концепции, в России появится образовательное пространство, сформированное на основе единых содержательных и технологических условий подготовки преподавателей. Предполагается, что в стране будет развиваться система непрерывного педагогического образования.

"В ходе реализации концепции также планируется усилить предметную и практическую подготовку педагогов: сделать обязательными такие дисциплины, как "Русский язык и культура речи", "Классное руководство", "Работа с родителями", "Инклюзия", усовершенствовать систему целевого обучения, особенно по наиболее дефицитным педагогическим специальностям, задействовать механизмы закрепления начинающих педагогов в профессии", — говорится на сайте правительства.

В дальнейшем планируется создание и внедрение системы независимой оценки подготовки преподавателей, организация во всех регионах России сети психолого-педагогических классов и формирование новой образовательной инфраструктуры. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.07.2022, 14:17 / Экономика
Господдержка сферы АПК в Свердловской области составляет 4,2 млрд рублей
01.07.2022, 13:46 / Общество
COVID-19 за сутки подхватили 98 жителей Свердловской области
01.07.2022, 13:11 / Общество
Правительство РФ утвердило концепцию подготовки педагогов до 2030 года
01.07.2022, 12:45 / Общество
Ввод новых правил оформления пенсионной выплаты вступит в силу с 31 октября
01.07.2022, 11:42 / Общество
Роспотребнадзор отменил все ограничения по коронавирусу