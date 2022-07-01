Правительство РФ утвердило концепцию подготовки педагогов до 2030 года

В дальнейшем планируется создание и внедрение системы независимой оценки подготовки преподавателей, организация во всех регионах России сети психолого-педагогических классов и формирование новой образовательной инфраструктуры. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ об утверждении долгосрочной Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования. Она подразумевает внедрение единых подходов к структуре, содержанию и оценке качества подготовки преподавателей, а также увеличение числа студентов, обучающихся по педагогическим программам на условиях целевого договора.

Сегодня педагогов в России готовят на базе 440 колледжей и 229 вузов. Каждый из университетов определяет собственную программу подготовки преподавателей, из-за чего методы обучения в разных вузах могут отличаться.

Утвержденный кабмином документ должен исправить этот недочет. Согласно Концепции, в России появится образовательное пространство, сформированное на основе единых содержательных и технологических условий подготовки преподавателей. Предполагается, что в стране будет развиваться система непрерывного педагогического образования.

"В ходе реализации концепции также планируется усилить предметную и практическую подготовку педагогов: сделать обязательными такие дисциплины, как "Русский язык и культура речи", "Классное руководство", "Работа с родителями", "Инклюзия", усовершенствовать систему целевого обучения, особенно по наиболее дефицитным педагогическим специальностям, задействовать механизмы закрепления начинающих педагогов в профессии", — говорится на сайте правительства.

В дальнейшем планируется создание и внедрение системы независимой оценки подготовки преподавателей, организация во всех регионах России сети психолого-педагогических классов и формирование новой образовательной инфраструктуры.