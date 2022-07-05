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5 июля 2022, 13:10

Школьники в России смогут бесплатно изучить современные языки программирования

Школьники

В 2021 году программа была запущена в пилотном формате, но теперь будет доступна во всех регионах РФ. Фото: Галина Соловьева

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о финансировании бесплатных курсов по изучению современных языков программирования для учеников 8–11-х классов. В 2021 году программа была запущена в пилотном формате, но теперь ее расширяют на все регионы РФ.

Проект состоит из четырех модулей, каждый из которых длится по 36 академических часов. Курс рассчитан два года и станет дополнением к школьной программе по математике и информатике.

"Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что в свою очередь должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой", — говорится на сайте правительства РФ.

Ученики могут изучать программирование как онлайн, так и в офлайн-формате на площадках региональных образовательных учреждений. По прогнозам, на первом этапе проекта будет привлечено около 100 тысяч школьников. Позднее количество участников вырастет до 240 тысяч.

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Школьники в России смогут бесплатно изучить современные языки программирования