Губернатор Евгений Куйвашев высказался о перспективе строительства новой школы на Уктусе

По словам губернатора, родители постоянно спрашивают о новом учебном заведении, потому что жителям Уктуса обещают его уже 6 лет. Фото: Алексей Кунилов

Жители Уктуса обращаются к губернатору Свердловской области с вопросами о том, когда в микрорайоне появится новая школа. Глава региона отметил, что это дорогая и длительная работа, но ускорить строительство возможность есть.

По словам губернатора, сейчас в школе № 131 детям приходится учиться в три смены. Родители постоянно спрашивают о новом учебном заведении, потому что жителям Уктуса обещают его уже 6 лет.

Глава региона отмечает, что строительство школы — это длинный бюрократический процесс, в котором задействовано множество структур. Кроме того, на возведение одной новой школы требуется около 2 млрд рублей.

"Но в редких — подчеркну — в исключительных случаях я готов дать поручение, чтобы программа была изменена быстрее, чем планировалось. И я готов это сделать. Но сначала на улице Рощинской необходимо построить дорогу — без нее школы быть не может. Строительством сейчас занимается мэрия Екатеринбурга", — написал губернатор у себя в telegram-канале.