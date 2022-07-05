Темы дня

Общество / Образование
5 июля 2022, 19:58

Губернатор Евгений Куйвашев высказался о перспективе строительства новой школы на Уктусе

Школа

По словам губернатора, родители постоянно спрашивают о новом учебном заведении, потому что жителям Уктуса обещают его уже 6 лет. Фото: Алексей Кунилов

Жители Уктуса обращаются к губернатору Свердловской области с вопросами о том, когда в микрорайоне появится новая школа. Глава региона отметил, что это дорогая и длительная работа, но ускорить строительство возможность есть.

По словам губернатора, сейчас в школе № 131 детям приходится учиться в три смены. Родители постоянно спрашивают о новом учебном заведении, потому что жителям Уктуса обещают его уже 6 лет.

Глава региона отмечает, что строительство школы — это длинный бюрократический процесс, в котором задействовано множество структур. Кроме того, на возведение одной новой школы требуется около 2 млрд рублей.

"Но в редких — подчеркну — в исключительных случаях я готов дать поручение, чтобы программа была изменена быстрее, чем планировалось. И я готов это сделать. Но сначала на улице Рощинской необходимо построить дорогу — без нее школы быть не может. Строительством сейчас занимается мэрия Екатеринбурга", — написал губернатор у себя в telegram-канале.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.07.2022, 20:27 / Экономика
На ИННОПРОМе-2022 вручили премию "Молодой промышленник года"
05.07.2022, 19:58 / Общество
Губернатор Евгений Куйвашев высказался о перспективе строительства новой школы на Уктусе
05.07.2022, 18:49 / Экономика
Алексей Орлов заявил, что Екатеринбург и Минск стали городами-побратимами
05.07.2022, 18:37 / Общество
Свердловчан предупредили о перебоях в телерадиовещании
05.07.2022, 18:00 / Политика
Свердловский губернатор обсудил сотрудничество с делегацией из Турции